Homem é esfaqueado na região do peito em bairro de Vila Velha

Um homem de 32 anos foi esfaqueado na região do peito em Vila Garrido, Vila Velha, nessa quarta-feira (6). Conforme apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, vizinhos viram a vítima sangrando pela rua, por volta das 21h30, e ajudaram no socorro. A suspeita da Polícia Civil é que a autora dos golpes tenha sido a companheira dele.
Ainda segundo a TV Gazeta, testemunhas disseram que a mulher estaria vivendo episódios de violência doméstica e que teria sido mantida presa dentro de casa pelo companheiro. Em nota, a Polícia Civil informou que "o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido".