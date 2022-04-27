Gloria Pires vive policial diagnosticada com Alzheimer no longa 'A Suspeita'

Gloria Pires vive policial diagnosticada com Alzheimer em novo filme Crédito: A Suspeita | Trailer EXCLUSIVO/Youtube/Ingresso.com

No seu próxima filme, A Suspeita, a atriz Gloria Pires dá vida a uma comissária da inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro que, diagnosticada com Alzheimer, começa a articular sua aposentadoria. A produção está prevista para estrear no dia 16 de junho.

Durante a investigação do que seria seu último caso, Lúcia, a personagem de Gloria, descobre um esquema do qual ela vira suspeita. Entre os desdobramentos das investigações e os lapsos de memória, a policial terá que lutar por sua vida.

Do diretor Pedro Peregrino o longa, além de ter Gloria Pires como protagonista, também conta com a atriz assinando a produção do filme. A Suspeita teve sua première no 49º Festival de Gramado, onde Gloria conquistou o Kikito de Melhor Atriz. O longa também foi exibido no Hors Concours no Festival do Rio.