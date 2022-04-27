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Filme

Gloria Pires vive policial diagnosticada com Alzheimer no longa 'A Suspeita'

Com estreia confirmada nos cinemas para 16 de junho, o longa teve première no 49° Festival de Gramado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 09:35

Gloria Pires vive policial diagnosticada com Alzheimer em novo filme
Gloria Pires vive policial diagnosticada com Alzheimer em novo filme Crédito: A Suspeita | Trailer EXCLUSIVO/Youtube/Ingresso.com
No seu próxima filme, A Suspeita, a atriz Gloria Pires dá vida a uma comissária da inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro que, diagnosticada com Alzheimer, começa a articular sua aposentadoria. A produção está prevista para estrear no dia 16 de junho.
Durante a investigação do que seria seu último caso, Lúcia, a personagem de Gloria, descobre um esquema do qual ela vira suspeita. Entre os desdobramentos das investigações e os lapsos de memória, a policial terá que lutar por sua vida.
Do diretor Pedro Peregrino o longa, além de ter Gloria Pires como protagonista, também conta com a atriz assinando a produção do filme. A Suspeita teve sua première no 49º Festival de Gramado, onde Gloria conquistou o Kikito de Melhor Atriz. O longa também foi exibido no Hors Concours no Festival do Rio.
O roteiro é de Thiago Dottori (Turma da Mônica - Laços e Turma da Mônica - Lições) e o argumento é do cientista político Luiz Eduardo Soares. O elenco conta ainda com outros nomes como Charles Fricks (Quase Memória), Gustavo Machado (Chacrinha: O Velho Guerreiro, Elis), Bukassa Kabengele (Os Dias Eram Assim), Daniel Bouzas, Júlia Gorman, Joelson Medeiros, Kizi Vaz, Paulo Vespúcio, Genézio de Barros e Alexandre Rosa Moreno.

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