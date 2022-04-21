Série com Rodrigo Santoro e Álvaro Morte tem primeiras imagens divulgadas

O ator Rodrigo Santoro Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress

Ainda sem data de estreia por aqui, a série Boundless traz o ator brasileiro Rodrigo Santoro e o espanhol Álvaro Morte (La Casa de Papel) encabeçando o elenco. Produção será lançada na plataforma Amazon Prime Video Espanha, França, Itália, Portugal, América Latina, Holanda, Reino Unido, Alemanha, Índia, Estados Unidos e Andorra.

A novidade são as imagens que foram divulgadas nesta quinta, 21, e que mostram cenas da série que conta como foi a primeira viagem de barco ao redor do mundo.

Santoro interpreta o navegador português Fernão de Magalhães e Morte é o capitão Juan Sebastián Elcano.

Na história, um grupo de marinheiros liderado pelo português Fernão de Magalhães (Santoro) empreende uma arriscada viagem rumo ao desconhecido.

Ao todo são 239 marinheiros, que saíram de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, Espanha) em 20 de agosto de 1519. Três anos depois, restaram apenas 18 tripulantes que retornaram. Eles voltam no único navio que resistiu à viagem, capitaneado pelo velejador espanhol Juan Sebastián Elcano (Morte).