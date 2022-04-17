Os Simpsons: Relembre 8 participações especiais marcantes nas 33 temporadas

Em 33 temporadas, "Os Simpsons" contaram com várias participações especiais de peso Crédito: Star +

"Os Simpsons" é uma das animações mais conhecidas (e aclamadas) do mundo, além de ser a série de comédia com maior duração da história da televisão norte-americana. Um feito monstro que dificilmente será batido.

Criada em 1989 pelo cartunista Matt Groening, a produção é uma representação satírica do "American Way of Life" resumido pelo cotidiano da família Simpsons, e conta com 32 temporadas que estão em cartaz na Star+. A mais nova delas, mais precisamente a 33ª, também está em exibição na plataforma, com novos episódios todas as quartas-feiras.

Entre muitos dos destaques da premiada atração, as participações especiais são um dos fatores que fazem os fãs vibrarem e se apaixonarem a cada episódio, isso sem falar nas bizarras "premonições" sobre o futuro, que se tornaram lendas urbanas. Constatado isso, selecionamos algumas celebridades que deram uma pinta básica em algum capítulo da saga. Dê uma espiada!

GREEN DAY

Green Day apareceu em "Simpsons: O Filme" (2007) Crédito: Star +

A banda Green Day, um dos maiores nomes do punk-rock mundial, apareceu em "Simpsons: O Filme" (2007) para tocar a abertura clássica do desenho.

PAUL MCCARTNEY

Paul McCartney apareceu no episódio "Lisa, a Vegetariana" (temporada 7, capítulo 5) de "Os Simpsons" Crédito: Star +

O beatle Paul McCartney apareceu no episódio "Lisa, a Vegetariana" (temporada 7, capítulo 5), no qual ele e sua esposa Linda ajudam Lisa a deixar de comer carne. Um fato curioso sobre essa participação é que o cantor só aceitou participar sob a condição de que a personagem permanecesse vegetariana pelo resto da série.

BRITNEY SPEARS

Britney Spears participou de "Bilionário Por Um Dia", episódio 12 da 11ª temporada Crédito: Star +

A princesinha do pop participou da série como apresentadora do Prêmio Orgulho de Springfield, em "Bilionário Por Um Dia", episódio 12 da 11ª temporada.

RONALDO FENÔMENO

Ronaldo está no episódio "Marge Gamer" (18x17), de "Os Simpsons" Crédito: Star +

O craque do futebol brasileiro está no episódio "Marge Gamer" (18x17), com a camisa do Real Madrid e da seleção brasileira.

STAN LEE

Stan Lee aparece em "I Am Furious (Yellow)", episódio 18 da 13ª temporada Crédito: Star +

Stan Lee, eterno quadrinista da Marvel, aparece em "I Am Furious (Yellow)", episódio 18 da 13ª temporada, quando Bart ataca de quadrinista e cria o herói "Angry Dad", inspirado no pai Homer.

LADY GAGA

Lady Gaga deu pinta em "Lisa Goes Gaga", episódio 22 da 23ª temporada da série Crédito: Star +

A icônica Lady Gaga aparece em Springfield e não consegue acreditar no fato de que todos na cidade estão deprimidos. Por isso, ela tenta animá-los usando uma roupa inteira feita de bacon. A diva pop deu pinta em "Lisa Goes Gaga", episódio 22 da 23ª temporada da série.

STEPHEN HAWKING

O físico inglês Stephen Hawking apareceu na série quatro vezes Crédito: Star +

O físico inglês Stephen Hawking apareceu na série quatro vezes, se tornando um frequentador assíduo de Springfield. Ele ficou tão famoso por suas participações que chegou a dizer que sua profissão principal era ser personagem dos Simpsons. Hawking aparece nos episódios, "Eles Salvaram a Inteligência de Lisa" (S10, episódio 22), "O Telhado" (S16, episódio 16), "Stop or My Dog Will Shoot" (S18, episódio 18) e, por fim, no primeiro episódio da 22ª temporada, "Elementary School Musical".

MARK ZUCKERBERG

Mark Zuckerberg esteve no episódio "Lisa Caridosa" da 22ª temporada Crédito: Star +