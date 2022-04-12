Netflix divulga trailer oficial da 4ª temporada de 'Stranger Things'

Elenco de Stranger Things Crédito: Divulgação/Netflix

A Netflix divulgou nesta terça-feira, 12, o novo trailer da 4ª temporada de Stranger Things, um dos grandes sucessos da plataforma. Com novos personagens na trama, uma nova ameaça surge na cidade de Hawkins e pode revelar o segredo para encerrar os horrores do Mundo Invertido, que será explicado com mais detalhes nesta fase.

Com nove episódios, o lançamento da 4ª temporada será dividido em duas partes: a primeira chega ao catálogo da plataforma de streaming em 27 de maio e a segunda, em 1º de julho.