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Nova temporada

Netflix divulga trailer oficial da 4ª temporada de 'Stranger Things'

Os novos episódios serão divididos em dois volumes; o primeiro chega à plataforma no dia 27 de maio
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 13:11

Elenco de Stranger Things
Elenco de Stranger Things Crédito: Divulgação/Netflix
A Netflix divulgou nesta terça-feira, 12, o novo trailer da 4ª temporada de Stranger Things, um dos grandes sucessos da plataforma. Com novos personagens na trama, uma nova ameaça surge na cidade de Hawkins e pode revelar o segredo para encerrar os horrores do Mundo Invertido, que será explicado com mais detalhes nesta fase.
Com nove episódios, o lançamento da 4ª temporada será dividido em duas partes: a primeira chega ao catálogo da plataforma de streaming em 27 de maio e a segunda, em 1º de julho.
Em meados do mês de fevereiro deste ano, a Netflix havia anunciado no Twitter que esta será a penúltima temporada da série. Os fãs, assim como os atores da produção, foram pegos de surpresa com a notícia. Em entrevista ao programa The Tonight Show com Jimmy Fallon, o ator Noah Schnapp, que interpreta Will Byers, revelou que o elenco todo se comoveu com o comunicado.

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