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Televisão

Ana Maria Braga escolhe aumento do café como novo alvo para seus protestos

Apresentadora ainda recebeu novo papagaio afirmando ser da família
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 11:47

A apresentadora Ana Maria Braga com um colar de grãos de café
A apresentadora Ana Maria Braga com um colar de grãos de café Crédito: Reprodução/Globoplay
Ana Maria Braga, 73, usou novamente o programa Mais Você (Globo) para protestar na manhã desta terça-feira (12). A apresentadora iniciou o programa pedindo para o repórter Fabrício plantar um pé de café no jardim do programa, nos estúdios da Globo, em São Paulo.
"Vamos providenciar não só um pé, mas dois pés de café", afirmou Ana Maria. Ela ainda disse que o preço do grão subiu 64.66% no último ano. Battaglini comentou que deu falta de um item na roupa da apresentadora e questionou: "Cadê o colar de café?".
Alguns blocos depois, ela providenciou um colar com grãos de café. A apresentadora já usou outros acessórios como forma de protesto, seja colares, bolsas ou perucas. No início do mês de abril, ela protestou contra o reajuste de 10,89% dos preços dos remédios no Brasil. Ela surgiu utilizando um colar feito com embalagens de medicamentos.
Além disso, o "filho" do Louro José teve uma surpresa. Outro papagaio surgiu na recepção dos estúdios da Globo pedindo para falar com Ana Maria. O novo personagem usa um moicano e também afirmou que faz parte da família da apresentadora.
"Virou festa agora?", questionou o Lourinho, que apareceu na última semana. "Sai daí seu fajuto", disse. O novo papagaio afirmou que é o real "filho" do Louro José. Recentemente, Ana Maria recebeu o "filho" do Louro José pela primeira vez em seu estúdio de gravação e decidiu fazer um exame de DNA. O novo papagaio também fará o teste de DNA.
"Vamos comparar o seu DNA com o do seu pai", disse Ana Maria para o novo personagem. A apresentadora ainda disse que há algum tempo fez um teste de DNA no Louro José para descobrir o sexo do animal, e que todos os registros estavam guardados.
Ana Maria disse que o laboratório estava pronto para fazer o exame, e que depois, se o Lourinho tivesse tempo, poderia voltar para experimentar a receita que ela irá mostrar. O novo Louro José foi apresentado no início da última semana, porém o intérprete do personagem não foi revelado.

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