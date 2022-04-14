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Estreia

RuPaul's Drag Race terá edição só com vencedoras de temporadas anteriores

Atração estreia em 20 de maio nos EUA, mas não tem data confirmada no Brasil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 08:28

Participantes em foto de divulgação do RuPaul's Drag Race All Stars 7
Participantes em foto de divulgação do RuPaul's Drag Race All Stars 7 Crédito: Divulgação
A Paramount Plus anunciou nesta quarta-feira (13) as participantes da sétima temporada de RuPaul's Drag Race All Stars, que costuma reunir participantes que se destacaram, mas não ganharam o reality show. Desta vez, porém, o elenco vai ser formado exclusivamente por vencedoras de anos anteriores.
A atração, que deve estrear no dia 20 de maio nos Estados Unidos, ainda não tem data confirmada para o Brasil. Por aqui, a plataforma de streaming exibe a 14ª temporada de RuPaul's Drag Race, cuja final deve ocorrer no próximo dia 22, com cerca de um mês de atraso em relação ao país de origem. Uma apresentação especial das participantes do All Stars 7 está prometida para a ocasião.
As participantes do All Stars 7 serão: Jaida Essence Hall (temporada 12), Jinkx Monsoon (temporada 5), Monét X Change (All Stars 4), Raja (temporada 3), Shea Couleé (All Stars 5), Trinity the Tuck (All Stars 4), The Vivienne (RuPaul's Drag Race UK) e Yvie Oddly (temporada 11).
Para convencer as vencedoras a voltar, o programa aumentou a premiação de US$ 100 mil (R$ 469 mil) para US$ 200 mil (R$ 938 mil). Uma edição com ex-vencedoras já era especulada havia tempo pelos fãs do programa, mas só agora se concretiza.
A Paramount Plus também anunciou o retorno do programa Untucked, que mostra os bastidores da atração, porém não se sabe se ele também será exibido no Brasil (na atual temporada, não é).
Além disso, também haverá um especial com algumas das participantes mais queridas do programa relembrando os momentos favoritos no programa com o elenco do All Stars 7. Esse material vai entrar no ar nas sextas-feiras entre 29 de abril e 20 de maio no canal do reality show no YouTube.

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