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Filme

'Animais Fantásticos' lidera bilheteria dos EUA no fim de semana

Filme baseado nos livros de J. K. Rowling superou 'Sonic 2' e arrecadou o equivalente a R$ 200 milhões
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 08:07

A atriz brasileira Maria Fernanda Candido está no novo filme de
A atriz brasileira Maria Fernanda Candido está no novo filme de "Animais Fantásticos" Crédito: Reuters/Folhapress
Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, terceiro filme da saga derivada do universo Harry Potter, liderou as bilheterias norte-americanas neste fim de semana, segundo estimativa divulgada pela agência AP. O filme, que estreou na última quinta, 14, arrecadou US$ 43 milhões, o equivalente a R$ 202 milhões na cotação atual.
O longa, que busca se aprofundar na ligação íntima e secreta entre os personagens Dumbledore (Jude Law) e Grindelwald (Mads Mikkelsen), tem cerca de duas horas de duração e pouca agilidade, mas levou uma quantidade significativa de fãs às salas.
Sonic 2, que havia arrecadado US$ 71 milhões na última semana, liderando o ranking, teve uma queda de mais da metade do valor, mas permaneceu em uma boa posição, em segundo colocado.
O restante dos filmes ficou abaixo dos US$ 10 milhões. Confira a lista com as 10 maiores bilheterias abaixo:
1º - 43 milhões - Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore
2º - 30 milhões - Sonic 2: O Filme
3º - 6,5 milhões - Cidade Perdida
4º - 6,2 milhões - Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo
5º - 5,7 milhões - Luta pela Fé - A História do Padre Stu
6º - 4,7 milhões - Morbius
7º - 4 milhões - Ambulância - Um Dia de Crime
8º - 3,8 milhões - The Batman
9º - 2,9 milhões - K.G.F: Chapter 2
10º - 1,2 milhões - Uncharted: Fora do Mapa
*Com informações da agência Associated Press

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