10 produções sobre a vida de Cristo para maratonar na Semana Santa

O FILHO DO HOMEM (2019)

Em tempo: Mel Gibson prepara uma continuação, "Resurrection", ainda sem data de lançamento. Um dos filmes mais controversos da história, o longa dirigido por Mel Gibson causou polêmica, seja por sua visão cruel e violenta sobre o calvário de Cristo ou mesmo pela acusação de ser antissemita, pois, de acordo com a comunidade judaica, o realizador usa o filme para acusar os judeus de serem diretamente responsáveis pela morte de Jesus. Mesmo com toda a polêmica, "A Paixão de Cristo" é uma obra de rara beleza. Em tons Renascentistas, destaca-se as impecáveis Fotografia (indicada ao Oscar) e Direção de Arte, em uma trama falada em latim e aramaico. A história mostra as últimas 12 horas da vida de Jesus e está em cartaz na Star + Mel Gibson prepara uma continuação, "Resurrection", ainda sem data de lançamento.

Resumindo: é como se Jesus embarcasse no mundo lisérgico e hippie de "Hair". Indicado ao Oscar de Melhor Trilha Sonora (merecia mais por sua ousadia estética), a produção está disponível na Baseado em um musical da Broadway, o exótico, mas não menos belo, filme de Norman Jewison ("Feitiço da Lua") aposta na narrativa de ópera rock para contar as últimas semanas de Cristo na Terra, sob a perspectiva de Judas.é como se Jesus embarcasse no mundo lisérgico e hippie de "Hair". Indicado ao Oscar de Melhor Trilha Sonora (merecia mais por sua ousadia estética), a produção está disponível na Claro Vídeo Now , e Apple TV

Claro Vídeo, Google Play e Apple TV. Baseado na controversa obra do grego Nikos Kazantzakis, Martin Scorsese dirigiu um filme Barroco, que conta com grandes atuações de Willem Dafoe, como Jesus, e Barbara Hershey, como Maria Madalena. A produção causou polêmica na época de seu lançamento. No Brasil, a Igreja Católica e a Justiça Federal tentaram barrar a exibição nos cinemas. Mas, por que tanto bafafá? Um dos motivos é pelo fato de a história trazer Cristo, já crucificado, imaginando como teria sido sua vida se fosse uma pessoa comum, inclusive em um hipotético casamento com Maria Madalena. Pode ser conferido no Now

Uma das produções mais conhecidas, porém, convencionais, que retratam a vida de Jesus Cristo. A direção é do sempre elegante Franco Zeffirelli ("Romeu e Julieta"). Dividida em quatro episódios, a minissérie - exibida em formato de telefilme algumas vezes pela Rede Globo - tem o mérito de ser bem-produzida e trazer um dos Cristos mais populares apresentados em uma obra audiovisual, interpretado de forma marcante por Robert Powell. Fora a beleza estética, "Jesus de Nazaré" torna-se cansativo por apresentar um Cristo "clean" e sem muitas novidades para contar. Indisponível no serviço de streaming, pode ser conferido apenas em DVD no Brasil.

Projeto "cristão-filosófico" desenvolvido pelo realizador latino Rodrigo García ("Albert Nobbs") que ganhou elogios da crítica na época de seu lançamento nos cinemas. Um filme pequeno, intimista e de baixo orçamento, que conquista pela simplicidade. Um capítulo imaginando os quarenta dias de jejum e oração de Jesus (Ewan McGregor) no deserto. Quando sai do refúgio, Cristo luta com as tentações impostas pelo Diabo. Disponível em DVD no Brasil.

Superprodução dirigida por Christopher Spencer que conta com o galã português Diogo Morgado interpretando Jesus. Um filme convencional, que, mesmo com esperadas direção de arte e reconstituição de época, não acrescenta nada de novo à história. Inspirado na série épica "A Bíblia", o longa narra a vida de Cristo, desde seu humilde nascimento até aos ensinamentos seculares, à crucificação e à ressurreição. Em cartaz na Amazon Prime e HBO Max.

Outra aula de direção do cineasta italiano Pier Paolo Pasolini ("Salò, ou os 120 Dias de Sodoma"), que usa um tom marxista para contar a vida de Cristo. Para isso, reconta a história partir do Evangelho do apóstolo Mateus. Indicado a três Oscar, o filme pode ser conferido no MUBI e traz o ator espanhol Enrique Irazoqui interpretando com talento um Cristo pouco convencional, mas de rara beleza.

Um filme que mostra a história do Filho de Deus sob a perspectiva da infância, elemento pouco abordado no cinema. Disponível no Telecine, a trama de Cyrus Nowrasteh mostra Jesus (o expressivo Adam Greaves-Neal) aos sete anos, vivendo com a família no Egito, onde se refugiaram para evitar o massacre de crianças de Israel. Cristo sabe que seus pais, José (Vincent Walsh) e Maria (Sara Lazzaro), mantêm segredos sobre seu nascimento. O casal acredita que ainda é cedo para lhe contar a milagrosa verdade.

Produção brasileira dirigida por André Marouço que traz uma nova perspectiva sobre a passagem de Cristo na Terra, apresentando dramatizações de trechos da vida de Jesus e de Allan Kardec, fundador do espiritismo. Pela ótica da religião espírita, a produção levanta dúvidas sobre trechos polêmicos, como a virgindade de Maria; a Ressurreição de Lázaro e do próprio Jesus; e a traição de Judas. Pode ser alugado na Apple TV