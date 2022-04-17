Daniel Radcliffe vive um vilão em busca de fama na aventura "Cidade Perdida"

Jânio Nazareth

É jornalista, direto de Los Angeles (Twitter @janionazareth)

O ator Daniel Radcliffe fez seu nome interpretando um dos personagens mais populares da história do cinema e da literatura mundial, com o filme "Harry Potter e a Pedra Filosofal". O britânico amplia o currículo de atuações vivendo agora o vilão na aventura "Cidade Perdida", que também conta com os astros Sandra Bullock e Channing Tatum no elenco. O longa estreia nesta semana nos cinemas do Brasil.

Voltando à saga do bruxinho mais famoso de Hogwarts, "Harry Potter" foi lançado há 21 anos, quando Radcliffe tinha apenas 11. Ao todo, a série teve oito filmes, sendo o último deles, "Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2", chegando aos cinemas em 2011. Nos últimos 11 anos, Daniel (32) tem procurado diversificar suas atuações, aparecendo em produções dos mais diferentes estilos.

E o astro inglês já avisou que, pelo menos por enquanto, deseja continuar longe de Hogwarts. A declaração veio em resposta ao diretor Chris Columbus, que comandou o primeiro "Harry Potter". O cineasta afirmou há alguns meses que gostaria de trazer o elenco de volta para produzir uma versão cinematográfica da peça da Broadway, "Harry Potter e a Criança Amaldiçoada".

"CIDADE PERDIDA"

Na superprodução dirigida por Aaron e Adam Nee, conhecemos a história de uma escritora (Sandra Bullock) sequestrada quando participava da turnê de divulgação do livro. Daniel Radcliffe interpreta o bandido.

Daniel Radcliffe vive um vilão na aventura "Cidade Perdida" Crédito: Paramount

"Como qualquer interpretação, você tem que encontrar a motivação do personagem. Neste caso, ele está desesperado para ser reconhecido socialmente", explica o ator, em coletiva de lançamento da aventura, que contou com a participação de "HZ".

"Ele é o bandido, mas ele é um vilão patético, um sujeito mau, que deseja desesperadamente ser amado. É algo divertido de interpretar”, enfatiza Radcliffe.

INTIMIDAÇÃO

Ao descrever o trabalho ao lado de Sandra Bullock, Daniel fala com o entusiasmo de um fã da estrela de "Velocidade Máxima".

"Eles (Sandra e Channing Tatum) são atores incríveis. Não apenas como comediantes, mas também quando fazem uma comédia que exige uma atuação mais física. Muitas vezes, tive que me beliscar para confirmar que estava realmente trabalhando com eles", brinca.

"Sandra é alguém que assisto há anos. Ela é impressionante! Trabalhar com uma pessoa que você admira há tanto tempo é muito legal. Cresci vendo seus filmes. Atuar ao lado de uma estrela desse porte é surreal e intimidador. Por sorte, ela é um amor, então, logo superei essa intimidação e virou uma experiência maravilhosa", diz o ator, confirmando que Brad Pitt também compõe o cast de peso de "Cidade Perdida".

"O elenco é uma loucura. Não tive a chance de trabalhar com o Brad (Pitt) no local das filmagens, mas ele veio e fez muitas das suas próprias cenas de ação, sem usar dublês. Ele é fantástico", conta, com sua costumeira euforia, Daniel Radcliffe.

QUARENTENA

Antes da turnê para divulgação de "Cidade Perdida", o ator detalha que ficou dois anos sem ir a lugares públicos. A volta a locais frequentados por muita gente exigiu um ajuste.

Cena do filme "Cidade Perdida", que estreia nos cinemas do Estado na próxima semana Crédito: Paramount

Daniel Radcliffe passou vários meses isolado, de quarentena, com o elenco e demais integrantes da produção. As gravações aconteceram, em sua grande parte, na República Dominicana, em maio de 2021.