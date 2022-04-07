Clássico francês, "Cyrano" chega aos cinemas estrelado por Peter Dinklage

- Jânio Nazareth
- É jornalista, direto de Los Angeles (Twitter @janionazareth)
O ator Peter Dinklage conquistou uma multidão de fãs ao interpretar (ao longo de oito temporadas), entre 2011 e 2019, o personagem Tyrion Lannister, na consagrada série "Game of Thrones". No papel, esbanjava bom humor e inteligência, sendo um dos preferidos do público que acompanhava o programa da HBO. Agora, os seguidores do artista têm a oportunidade de conhecer mais um de seus muitos talentos: o canto.
Dinklage vive o protagonista do filme "Cyrano", baseado na aclamada obra de Edmond Rostand, que ganhou várias adaptações para o cinema, entre elas, a premiada "Cyrano de Bergerac" (1991), estrelada por Gérard Depardieu. O drama romântico, que agora ganha versão musicada, é dirigido pelo cineasta britânico Joe Wright ("Orgulho de Preconceito") e tem previsão de estreia no Estado para as próximas semanas.
O elenco traz também Haley Bennett ("Sete Homens e um Destino"), como Roxanne, paixão platônica de Cyrano, e Kelvin Harrison Jr. ("Luce"), que interpreta Christian, o terceiro nome deste "trágico" triângulo amoroso.
Peter Dinklage e Haley Bennett conhecem bem a história, pois interpretaram os mesmos papéis no teatro, há cerca de quatro anos, quando a trama de Rostand foi adaptada para os palcos da Broadway.
Uma das curiosidades do elenco é que Haley Bennett é casada com o diretor Joe Wright, enquanto Peter Dinklage é marido da roteirista da produção, Erica Schmidt, também autora da recente versão teatral da obra. Abaixo, veja mais curiosidades sobre a história
CYRANO, HISTÓRIA E MITO
Savinien de Cyrano de Bergerac foi um novelista e dramaturgo francês, habilidoso com as letras e com a espada. Cerca de 240 anos após sua morte, o dramaturgo Edmond Rostand lançou a peça "Cyrano de Bergerac". A combinação de fatos reais (e outros inventados) elevou o escritor do personagem histórico à mito da literatura.
O FILME
Na história, Cyrano é poeta, dramaturgo e também um habilidoso espadachim. Apaixonado pela amiga de longa data Roxanne, imagina que o amor jamais será correspondido por causa de sua aparência física. Ela se apaixona pelo jovem Christiam, pensando ser ele o autor de uma série de poemas românticos. Na verdade, as cartas são escritas por Cyrano, resignado a ficar na sombra e a distância, ajudando o rapaz a conquistar sua amada.
DESAFIO DE TRANSFORMAR UMA PEÇA TEATRAL PARA O CINEMA
Ao tentar traduzir a peça original para as telonas, a roteirista Erica Schmidit encontrou uma barreira: os diálogos longos. A solução foi substituir os textos imensos por música.
MENSAGENS PELO CELULAR
Outro problema enfrentado pelos realizadores foi fazer o público atual, do século 21, se identificar com uma obra escrita no século 19.
“Ele está escrevendo cartas para ela, mas, basicamente, é como enviar mensagens no celular, coisa que todo mundo faz hoje em dia. Eu não passo mais muito tempo com os amigos, mas é como passar o tempo todo com eles, porque a gente troca mensagens o dia inteiro. Ao mesmo tempo, você não está fisicamente junto. E esta é a situação do 'Cyrano'. Ele e Roxanne passam muito pouco tempo juntos no mesmo espaço", observa Dinklage.
ALTURA
O Cyrano da peça original tem um nariz avantajado, o que o faz sentir-se nada atraente para o sexo oposto. Com 1,37m de altura, Peter Dinklage afirma que se identifica com a maneira como o personagem se sente.
"Qualquer um pode fazer o papel de Cyrano. Sim, estou fazendo este trabalho porque tenho uma diferença. Posso me identificar, em termos de me sentir menos do que a pessoa que você ama, ou me sentir menos digno, mas acho que o filme se refere ao fato de que todos conhecem este sentimento", acredita o astro de Hollywood.
MULHER ALÉM DE SEU TEMPO
A Roxanne da obra é uma mulher avançada para seu tempo, uma feminista em um período da história em que ainda eram raras mulheres feministas.
"Ela é tão independente em uma época em que as mulheres não podiam ser. Não aceita nenhuma daquelas limitações impostas às mulheres daqueles tempos. Ela constrói seu próprio caminho. Adora poesia, a palavra escrita. É isso que une Cyrano e Roxanne", analisa Dinklage.
CENAS REALISTAS
"Cyrano tinha a reputação de ser um grande espadachim e a gente não queria usar efeitos de computador ou dublês. Não queria usar um dublê, pois adoro aprender coisas novas. Nos dedicamos inteiramente a criar cenas bem realistas. Um bom exemplo é uma sequência em que somos atacados por dez homens. Não queríamos usar cortes porque seria enganação. Desta maneira, o público tem a mesma experiência que Cyrano. Para conseguir isso, fizemos um mapa e filmamos aquela cena umas dez vezes", revela.
CANTO COM ALMA
Sim, a voz que se ouve no filme durante a interpretação das canções, é mesmo a voz de Peter Dinklage. Ele explica que mais importante do que algumas imperfeições, é cantar com a alma.
CÉU VERMELHO VIVO
As cenas de guerra mostradas em "Cyrano" foram gravadas no Monte Etna, na Itália. A realização das filmagens em um vulcão ativo poderia ser o tema de outro filme, pelo que conta o ator.
"Todo céu tinha uma cor vermelho vivo. Normalmente, quando você vê um vulcão assim, corre. Nós fomos para a direção dele. Deus abençoe o povo local da Sicília! Eles diziam: 'ah, ele está aborrecido hoje, mas está tudo bem'. A gente vendo a montanha respingando lava e eles dizendo, 'temos que se preocupar com os terremotos, não com a lava. Ela se move bem devagar. Dá para correr'.As pessoas naquele país são de uma paciência enorme. Eles diziam 'é um vulcão, faz parte da vida. Não adianta porque ele não vai sair dali mesmo. Nós precisamos é fazer este filme'", complementa o ator, de forma bem humorada.