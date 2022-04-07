Clássico francês, "Cyrano" chega aos cinemas estrelado por Peter Dinklage

Jânio Nazareth

É jornalista, direto de Los Angeles (Twitter @janionazareth)

O ator Peter Dinklage conquistou uma multidão de fãs ao interpretar (ao longo de oito temporadas), entre 2011 e 2019, o personagem Tyrion Lannister, na consagrada série "Game of Thrones". No papel, esbanjava bom humor e inteligência, sendo um dos preferidos do público que acompanhava o programa da HBO. Agora, os seguidores do artista têm a oportunidade de conhecer mais um de seus muitos talentos: o canto.

Dinklage vive o protagonista do filme "Cyrano", baseado na aclamada obra de Edmond Rostand, que ganhou várias adaptações para o cinema, entre elas, a premiada "Cyrano de Bergerac" (1991), estrelada por Gérard Depardieu. O drama romântico, que agora ganha versão musicada, é dirigido pelo cineasta britânico Joe Wright ("Orgulho de Preconceito") e tem previsão de estreia no Estado para as próximas semanas.

O elenco traz também Haley Bennett ("Sete Homens e um Destino"), como Roxanne, paixão platônica de Cyrano, e Kelvin Harrison Jr. ("Luce"), que interpreta Christian, o terceiro nome deste "trágico" triângulo amoroso.

Peter Dinklage e Haley Bennett conhecem bem a história, pois interpretaram os mesmos papéis no teatro, há cerca de quatro anos, quando a trama de Rostand foi adaptada para os palcos da Broadway.

Uma das curiosidades do elenco é que Haley Bennett é casada com o diretor Joe Wright, enquanto Peter Dinklage é marido da roteirista da produção, Erica Schmidt, também autora da recente versão teatral da obra. Abaixo, veja mais curiosidades sobre a história

CYRANO, HISTÓRIA E MITO

Savinien de Cyrano de Bergerac foi um novelista e dramaturgo francês, habilidoso com as letras e com a espada. Cerca de 240 anos após sua morte, o dramaturgo Edmond Rostand lançou a peça "Cyrano de Bergerac". A combinação de fatos reais (e outros inventados) elevou o escritor do personagem histórico à mito da literatura.

O FILME

Na história, Cyrano é poeta, dramaturgo e também um habilidoso espadachim. Apaixonado pela amiga de longa data Roxanne, imagina que o amor jamais será correspondido por causa de sua aparência física. Ela se apaixona pelo jovem Christiam, pensando ser ele o autor de uma série de poemas românticos. Na verdade, as cartas são escritas por Cyrano, resignado a ficar na sombra e a distância, ajudando o rapaz a conquistar sua amada.

DESAFIO DE TRANSFORMAR UMA PEÇA TEATRAL PARA O CINEMA

Ao tentar traduzir a peça original para as telonas, a roteirista Erica Schmidit encontrou uma barreira: os diálogos longos. A solução foi substituir os textos imensos por música.

MENSAGENS PELO CELULAR

Outro problema enfrentado pelos realizadores foi fazer o público atual, do século 21, se identificar com uma obra escrita no século 19.

Cena do filme "Cyrano", estrelado por Peter Dinklage Crédito: Universal

“Ele está escrevendo cartas para ela, mas, basicamente, é como enviar mensagens no celular, coisa que todo mundo faz hoje em dia. Eu não passo mais muito tempo com os amigos, mas é como passar o tempo todo com eles, porque a gente troca mensagens o dia inteiro. Ao mesmo tempo, você não está fisicamente junto. E esta é a situação do 'Cyrano'. Ele e Roxanne passam muito pouco tempo juntos no mesmo espaço", observa Dinklage.

ALTURA

O Cyrano da peça original tem um nariz avantajado, o que o faz sentir-se nada atraente para o sexo oposto. Com 1,37m de altura, Peter Dinklage afirma que se identifica com a maneira como o personagem se sente.

"Qualquer um pode fazer o papel de Cyrano. Sim, estou fazendo este trabalho porque tenho uma diferença. Posso me identificar, em termos de me sentir menos do que a pessoa que você ama, ou me sentir menos digno, mas acho que o filme se refere ao fato de que todos conhecem este sentimento", acredita o astro de Hollywood.

MULHER ALÉM DE SEU TEMPO

A Roxanne da obra é uma mulher avançada para seu tempo, uma feminista em um período da história em que ainda eram raras mulheres feministas.

"Ela é tão independente em uma época em que as mulheres não podiam ser. Não aceita nenhuma daquelas limitações impostas às mulheres daqueles tempos. Ela constrói seu próprio caminho. Adora poesia, a palavra escrita. É isso que une Cyrano e Roxanne", analisa Dinklage.

CENAS REALISTAS

"Cyrano tinha a reputação de ser um grande espadachim e a gente não queria usar efeitos de computador ou dublês. Não queria usar um dublê, pois adoro aprender coisas novas. Nos dedicamos inteiramente a criar cenas bem realistas. Um bom exemplo é uma sequência em que somos atacados por dez homens. Não queríamos usar cortes porque seria enganação. Desta maneira, o público tem a mesma experiência que Cyrano. Para conseguir isso, fizemos um mapa e filmamos aquela cena umas dez vezes", revela.

CANTO COM ALMA

Peça clássica do teatro francês, "Cyrano" foi transformado em musical para o cinema Crédito: Universal

Sim, a voz que se ouve no filme durante a interpretação das canções, é mesmo a voz de Peter Dinklage. Ele explica que mais importante do que algumas imperfeições, é cantar com a alma.

CÉU VERMELHO VIVO

As cenas de guerra mostradas em "Cyrano" foram gravadas no Monte Etna, na Itália. A realização das filmagens em um vulcão ativo poderia ser o tema de outro filme, pelo que conta o ator.