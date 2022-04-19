Ator de 'Stranger Things' compara série com 'Harry Potter': 'mais sombria'

Ator que interpreta Mike em Stranger Things, Finn Wolfhard, 19, contou à revista Entertainment Weekly que a série possui uma semelhança com a saga Harry Potter, de J.K. Rowling: à medida que os personagens vão se tornando adolescentes, e depois adultos, mais difíceis vão ficando os desafios que eles enfrentam.
A Netflix sustenta a opinião do ator. Em um trailer divulgado na terça-feira, 12, a plataforma de streaming afirmou que "a quarta temporada de Stranger Things vai ser a mais sombria de todas".
Finn Wolfhard ainda acredita que com o amadurecimento dos personagens, naturalmente os medos superados seriam substituídos por desafios ainda mais sombrios.
"Eu acho que isso vem com todos nós crescendo e envelhecendo. Nós não vamos usar perucas com 40 anos de idade, gritando sobre Demogorgon e outras coisas."