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Ator de 'Stranger Things' compara série com 'Harry Potter': 'mais sombria'

Finn Wolfhard conta que a quarta temporada está ainda mais desafiadora, porque os personagens estão amadurecendo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 08:06

Elenco de Stranger Things
Elenco de Stranger Things Crédito: Divulgação/Netflix
Ator que interpreta Mike em Stranger Things, Finn Wolfhard, 19, contou à revista Entertainment Weekly que a série possui uma semelhança com a saga Harry Potter, de J.K. Rowling: à medida que os personagens vão se tornando adolescentes, e depois adultos, mais difíceis vão ficando os desafios que eles enfrentam.
"À medida que os filmes foram sendo gravados, mais sombrios eles ficaram. É mais ou menos onde estamos agora. Inerentemente, fica mais sombrio a cada temporada. Fica mais engraçado, mais assustador, mais dramático", disse Finn.
A Netflix sustenta a opinião do ator. Em um trailer divulgado na terça-feira, 12, a plataforma de streaming afirmou que "a quarta temporada de Stranger Things vai ser a mais sombria de todas".
Finn Wolfhard ainda acredita que com o amadurecimento dos personagens, naturalmente os medos superados seriam substituídos por desafios ainda mais sombrios.
"Eu acho que isso vem com todos nós crescendo e envelhecendo. Nós não vamos usar perucas com 40 anos de idade, gritando sobre Demogorgon e outras coisas."

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