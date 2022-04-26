Sony confirma o quinto filme da franquia 'Caça-Fantasmas'

Sony confirma produção de quinto filme da franquia "Caça Fantasmas" Crédito: Divulgação/Sony Pictures

A Sony anunciou a produção do quinto filme da franquia Caça-Fantasmas durante o evento CinemaCon 2022, segundo informações do site Deadline. Apesar da notícia, a data de estreia e o elenco ainda não foram revelados.

O quarto filme da franquia, Caça-Fantasmas: Mais Além (Ghostbusters: Afterlife, no título em inglês), focou nos netos do personagem já conhecido pelo público, Dr. Egon Spengler. A trama mostrou a atriz Carrie Coon como mãe solteira dos personagens de Finn Wolfhard e Mckenna Grace e trouxe Paul Rudd como o professor dos irmãos.

A última produção da franquia teve aprovação de 63% no Rotten Tomatoes, site que agrega críticas e avaliações de filmes e séries ao redor do mundo.

Caça-Fantasmas: Mais Além está disponível na Amazon Prime Video e na Apple TV+.