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Sony confirma o quinto filme da franquia 'Caça-Fantasmas'

Produção foi anunciada durante o CinemaCon 2022; data de estreia ainda não foi divulgada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 13:19

Sony confirma produção de quinto filme da franquia
Sony confirma produção de quinto filme da franquia "Caça Fantasmas" Crédito: Divulgação/Sony Pictures
A Sony anunciou a produção do quinto filme da franquia Caça-Fantasmas durante o evento CinemaCon 2022, segundo informações do site Deadline. Apesar da notícia, a data de estreia e o elenco ainda não foram revelados.
O quarto filme da franquia, Caça-Fantasmas: Mais Além (Ghostbusters: Afterlife, no título em inglês), focou nos netos do personagem já conhecido pelo público, Dr. Egon Spengler. A trama mostrou a atriz Carrie Coon como mãe solteira dos personagens de Finn Wolfhard e Mckenna Grace e trouxe Paul Rudd como o professor dos irmãos.
A última produção da franquia teve aprovação de 63% no Rotten Tomatoes, site que agrega críticas e avaliações de filmes e séries ao redor do mundo.
Caça-Fantasmas: Mais Além está disponível na Amazon Prime Video e na Apple TV+.
O trailer do filme pode ser conferido no seguinte endereço na internet.

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