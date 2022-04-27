Marcos Mion dá voz a Buzz Lightyear em nova animação da Disney e Pixar

Marcos Mion será a voz do personagem Buzz Lightyear em novo filme produzido pelos estúdios de animação Pixar, da Disney. O anúncio foi feito pelo apresentador em suas redes sociais nesta terça-feira, 26.
"Dar voz ao Buzz, um dos meus personagens favoritos de todos os tempos, no filme que conta a história de origem dele é, definitivamente a realização de um sonho", escreveu.
"Mas um sonho daqueles. Tem aventura, trabalho em equipe e, claro, muita emoção nessa animação que vai conquistar todas as gerações. Eu não vejo a hora de assistir junto dos meus filhos", completou.
Lightyear chega aos cinemas em 16 de junho. No elenco de dublagem original, a voz ao protagonista será de Chris Evans.