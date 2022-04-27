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Animação

Marcos Mion dá voz a Buzz Lightyear em nova animação da Disney e Pixar

Filme estreia nos cinemas no dia 16 de junho
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 10:55

Marcos Mion dá voz a Buzz Lightyear
Marcos Mion dá voz a Buzz Lightyear Crédito: Divulgação/Disney
Marcos Mion será a voz do personagem Buzz Lightyear em novo filme produzido pelos estúdios de animação Pixar, da Disney. O anúncio foi feito pelo apresentador em suas redes sociais nesta terça-feira, 26.
"Dar voz ao Buzz, um dos meus personagens favoritos de todos os tempos, no filme que conta a história de origem dele é, definitivamente a realização de um sonho", escreveu.
"Mas um sonho daqueles. Tem aventura, trabalho em equipe e, claro, muita emoção nessa animação que vai conquistar todas as gerações. Eu não vejo a hora de assistir junto dos meus filhos", completou.
Lightyear chega aos cinemas em 16 de junho. No elenco de dublagem original, a voz ao protagonista será de Chris Evans.

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