Marcos Mion dá voz a Buzz Lightyear em nova animação da Disney e Pixar

Marcos Mion dá voz a Buzz Lightyear Crédito: Divulgação/Disney

Marcos Mion será a voz do personagem Buzz Lightyear em novo filme produzido pelos estúdios de animação Pixar, da Disney. O anúncio foi feito pelo apresentador em suas redes sociais nesta terça-feira, 26.

"Dar voz ao Buzz, um dos meus personagens favoritos de todos os tempos, no filme que conta a história de origem dele é, definitivamente a realização de um sonho", escreveu.

"Mas um sonho daqueles. Tem aventura, trabalho em equipe e, claro, muita emoção nessa animação que vai conquistar todas as gerações. Eu não vejo a hora de assistir junto dos meus filhos", completou.

A MINHA MAIS NOVA MISSÃO 🚀

AHHHHHHHHHHH!! AHHHHHHHHHHH! AHHHHHHHHHHHH!!

Não há palavras pra descrever a felicidade de receber esse desafio… pic.twitter.com/379CsO2p4A — Marcos Mion (@marcosmion) April 26, 2022