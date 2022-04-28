'Batman Despertar' flerta com radionovelas e inaugura era de heróis em áudio série

Capa da áudio série "Batman Despertar", do Spotify Crédito: Divulgação

Há décadas que o Batman extrapola sua fama nos quadrinhos para conquistar o público em outros cantos, de novelizações aos jogos de videogame, da série clássica dos anos 1960 aos numerosos filmes de nomes como Tim Burton e Christopher Nolan. A partir de 3 de maio, ele vai aparecer em nova forma.

Não porque um ator vai assumir o personagem, como Robert Pattinson fez no mês passado, mas porque o Homem-Morcego de "Batman Despertar" não tem rosto. Tudo o que saberemos dele e de sua Gotham City está nas vozes e nos sons que eles emitem. A produção é uma "áudio série", como a definiu o Spotify, que tem investido em ficções para seus ouvintes.

A trama surfa na onda dos podcasts e audiolivros, mas se distancia deles por ter elenco e efeitos sonoros complexos, quase promovendo uma retomada das radionovelas, que já tiveram sua era de ouro. "Batman Despertar", apesar de não ser o primeiro dessa leva de projetos, inaugura uma parceria entre o Spotify e a Warner Bros., que deve levar outros heróis da DC Comics para o ouvido dos assinantes.

A áudio série terá uma primeira temporada com dez episódios e lançamento simultâneo de nove versões. Originalmente americana, "Batman Despertar" foi traduzida e adaptada no Brasil, na França, na Alemanha, na Índia, na Indonésia, na Itália, no Japão e no México. Todas foram gravadas a partir de um mesmo roteiro, mas, aqui e ali, houve espaço para trazer o personagem para próximo do idioma e da realidade de cada país.

"A gente precisou tomar cuidado para não cair em vícios da dublagem, do cinema de animação, e tentar achar uma naturalidade que trouxesse essas vozes e a história para o universo brasileiro", diz Daniel Rezende, diretor de "Bingo: O Rei das Manhãs" e dos novos filmes da Turma da Mônica, que foi escolhido para dirigir a áudio série no Brasil.

"Cada país teve liberdade para fazer adaptações pensando na sua cultura, até para que os diálogos não parecessem pura leitura de um roteiro traduzido. A maneira como a gente fala, as especificidades da nossa língua, precisaram ser consideradas. E isso com o desafio de não se apegar a uma imagem."

Antes de ser diretor, Rezende foi montador foi indicado ao Oscar por "Cidade de Deus" e trabalhou em "Tropa de Elite" e também DJ. Experiências que, acredita, contribuíram para que ele pudesse comandar uma ficção sem imagens, seja pelo tempo que passou em frente à mesa de som ou pelo apuro técnico que sempre teve com a finalização dos filmes em que trabalhou.

Ao lado da Turma da Mônica, o Homem-Morcego é seu personagem preferido dos quadrinhos e, mais uma vez, adaptar personagens tão queridos se provou um desafio ainda mais em meio ao lançamento do novo "Batman" nos cinemas. Esta versão do herói, no entanto, é radicalmente diferente daquilo que já vimos.

Esqueça a trágica cena dos pais de Bruce Wayne sendo assassinados num beco escuro, na frente do garoto. Em "Batman Despertar", os pais do personagem estão vivos e ele trabalha como patologista forense. Até que a cidade de Gotham começa a ser aterrorizada pelo Ceifador, um serial killer sádico e que deixa a trama com ar adulto e sangrento.

Para Rezende, esta é uma trama "pé no chão e muito psicológica", lançada em tempos igualmente "malucos e obscuros". Para o elenco, ele quis trabalhar não com dubladores, mas com atores de filmes, séries e novelas. Foram escalados Tainá Müller, Augusto Madeira, Adriana Lessa, Hugo Bonemer, Camila Pitanga e seu irmão, Rocco Pitanga, que celebra o fato de interpretar um Batman negro.

"Há 40 anos eu escuto do meu pai um discurso sobre a importância da inserção de personagens negros que quebrem toda uma estrutura, um padrão, um lugar-comum que foi criado", diz ele sobre Antonio Pitanga.

"Na áudio série a gente não tem a imagem do homem negro, só a voz, mas como estamos falando num personagem a nível do Batman, eu acho que vai existir uma curiosidade de as pessoas quererem saber quem o está interpretando." Nos Estados Unidos, Winston Duke, de "Nós", encabeça o projeto.

Para Rocco, trabalhar na áudio série foi um desafio, já que não pôde contar com elementos além da voz na hora de atuar. Para alternar entre Bruce Wayne e o Homem-Morcego, por exemplo, uma mudança de figurino não bastava. Ele precisou regular a voz junto com Rezende até que a maneira de falar adquirisse nuances suficientes.