'Saí de um conto de fadas', diz Juliette ao celebrar um ano da vitória no BBB 21

Juliette Freire Crédito: Reprodução/Instagram @juliette

A advogada e cantora Juliette Freire, 32, mostrou em suas redes sociais como é grata por todas as mudanças que passou em sua vida, desde a saída do BBB 21 (Globo). Nesta quarta-feira (4), se completa um ano de que ela venceu a edição.

"Um ano... parece que faz muito tempo, mas a minha ficha ainda está caindo. Eu saí de um conto de fadas e entrei em um furacão. Tudo novo, desafios e muita felicidade. Só tenho a agradecer a todos que estão comigo... Obrigada a vocês, por todo amor e carinho desde o primeiro dia", escreveu ela em seu Twitter.

Juliette agora segue carreira de cantora e faz sua primeira turnê musical pelo Brasil. No Instagram, a campeã do BBB 21 já acumula mais de 33 milhões de seguidores, e é a ex-BBB mais seguida de todas as edições do programa.

No Instagram, a maquiadora fez alguns Stories falando sobre a data. "Estou me organizando para trabalhar. Um ano que eu saí de um conto de fadas e entrei em outro, em um furacão", começou. "Ainda não caiu a ficha de verdade, cada dia cai um pouquinho. Estamos dentro desse mundo que não conhecíamos e embarcamos de corpo e alma", completou ela.

Além disso, as frases "você nunca esteve sozinha" e "você é um fenômeno", trechos do discurso de Tiago Leifert, 41, que apresentava o reality, para anunciar a advogada como campeã da edição, chegaram a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter.