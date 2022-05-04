Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nas redes sociais

'Senti o chamado', diz Dado Dolabella ao celebrar vida em meio à natureza

'Não me sentia mais fluindo em uma selva de pedra', diz ator, que é vegano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 10:31

Dado Dolabella toca violão rodeado de animais no Chapada dos Veadeiros
Dado Dolabella toca violão rodeado de animais no Chapada dos Veadeiros Crédito: Instagram/@dadodolabella
Vegano há mais de cinco anos, o ator e ex-Fazenda Dado Dolabella, 41, tem compartilhado em suas redes sociais os momentos de sua vida e novas transformações desde que decidiu se mudar do Rio de Janeiro para a Chapada dos Veadeiros, em Goiás.
"Não me sentia mais fluindo em uma selva de pedra, onde o ritmo frenético é ditado pelo capital. Precisava de mais vida para estar mais vivo. Definitivamente", escreveu ele em seu perfil do Instagram. No texto, ele ainda contou que se sente mais conectado com a natureza e encontrou tempo para atividades como fazer yoga, meditar e preparar refeições.
"Dizem que quem mora aqui é porque foi chamado pela pedra, portanto senti o tal chamado e aqui estou morando, no agora", completa na publicação. Recentemente, ele mostrou que recebeu também a visita de sua mãe, Pepita Rodriguez. O cantor costuma sempre falar sobre a escolha do veganismo e a importância de reduzir o consumo de carne, no entanto, já se envolveu em algumas polêmicas ao tratar do tema.
No ano passado, Dolabella chegou a dizer que ainda não havia se vacinado contra a Covid-19 e que pretendia esperar por um imunizante vegano. Além disso, ele discutiu com a ex-jogadora de basquete Hortência Marcari após ela parabenizar o filho por conquistar a marca história para o Brasil na prova de adestramento nas Olimpíadas do Japão.
O artista também fez duras críticas a Caio Castro, quando, em 2021, o ator comemorou o aniversário de 32 anos em Fernando de Noronha (PE) e postou uma imagem com um peixe enorme nas mãos com a legenda "Sushi Day". Em 2020, ele trocou farpas com o cantor César Menotti, após o sertanejo fazer uma piada sobre comer bacon.

Veja Também

Wanessa deve ficar com mansão que ela e Marcus Buaiz estavam construindo, diz jornal

No Limite: programa terá três provas logo na estreia

Wanessa Camargo se encontrou com Dado Dolabella antes de separação, diz colunista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Vegano
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados