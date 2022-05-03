No Limite: programa terá três provas logo na estreia

Falta pouco para a estreia da - tão aguardada - nova temporada do "No Limite". Sob o comando de Fernando Fernandes, o reality será exibido após o capítulo de "Pantanal", desta terça-feira (3), com 24 participantes encarando desafios extremos na Praia do Coqueiral, em Flecheiras (CE), que ganhou o nome de Praia Dura no programa.
E o programa promete muitas emoções. Logo nos primeiros minutos da edição, Fernando Fernandes prepara uma surpresa pra lá de especial, que já dá o tom da temporada.
Divididos em duas tribos – Sol e Lua, os participantes enfrentam três provas: a primeira define o acampamento, a segunda garante comida e a terceira, a tão desejada imunidade. Ao final, um dos competidores será escolhido por sua própria tribo para deixar o programa.
"Temos uma temporada mais extrema, ainda mais desafiadora. Será bem duro para todos, inclusive para mim. Com dois programas na semana, o dobro de provas, colocando todos no limite o tempo todo. Eu gosto de ver as pessoas se desafiarem. Conseguir extrair o máximo dos participantes, esse é meu objetivo", destaca Fernando Fernandes.
Vale destacar que "No Limite" será exibido às terças e quintas, após "Pantanal". Aos domingos, após o "Fantástico", vai ao ar o "A Eliminação", com Ana Clara no comando.
ENTREVISTA COM FERNANDO FERNANDES
Como foi receber o convite para apresentar o ‘No Limite’? Você já era fã do programa?
Sou fã do ‘No Limite’ desde moleque, e sempre quis participar, só não imaginava que seria como apresentador (risos). Foi um prazer enorme receber esse convite. Sinto que minha vida foi forjada para estar aqui. O programa tem parte da minha essência, sou um atleta outdoor, vivo no limite, em uma cadeira, muitas vezes com a minha vida em jogo. Esse ambiente é o meu habitat.
O que pode adiantar desta edição?
Temos uma temporada mais extrema, ainda mais desafiadora. Será bem duro para todos, inclusive para mim. Com dois programas na semana, o dobro de provas, colocando todos no limite o tempo todo. Eu gosto de ver as pessoas se desafiarem. Conseguir extrair o máximo dos participantes, esse é meu objetivo.
O que você pode contar sobre os participantes? Eles estão preparados?
Acredito que esse ano os participantes tenham se preparado ainda mais, porque são todos fãs do programa. Pessoas anônimas que assistem o reality, conhecem as provas e sabem o que vão encontrar. A preparação é necessária porque aqui é selva, condições extremas, e se você não estiver preparado, não vai sobreviver no jogo. Não só fisicamente, como também psicologicamente.
E você, fez algum tipo de preparação?
Me preparei como se estivesse indo para uma final de canoagem, como se minha vida estivesse em jogo. Desde quando recebi o convite até chegar aqui, treinei como se estivesse indo para o campeonato mundial mais importante da minha vida. Porque é. Estou colocando tudo em prática. Tudo o que eu tenho para dar, está aqui. E agora começo a passar tudo isso para vocês.