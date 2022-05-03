No Limite: programa terá três provas logo na estreia

No Limite: provas acontecem na Praia Dura, nome fictício para a Praia do Coqueiral, no Ceará Crédito: TV Globo / Bia Guedes

Falta pouco para a estreia da - tão aguardada - nova temporada do "No Limite". Sob o comando de Fernando Fernandes, o reality será exibido após o capítulo de "Pantanal", desta terça-feira (3), com 24 participantes encarando desafios extremos na Praia do Coqueiral, em Flecheiras (CE), que ganhou o nome de Praia Dura no programa.

E o programa promete muitas emoções. Logo nos primeiros minutos da edição, Fernando Fernandes prepara uma surpresa pra lá de especial, que já dá o tom da temporada.

Divididos em duas tribos – Sol e Lua, os participantes enfrentam três provas: a primeira define o acampamento, a segunda garante comida e a terceira, a tão desejada imunidade. Ao final, um dos competidores será escolhido por sua própria tribo para deixar o programa.

"Temos uma temporada mais extrema, ainda mais desafiadora. Será bem duro para todos, inclusive para mim. Com dois programas na semana, o dobro de provas, colocando todos no limite o tempo todo. Eu gosto de ver as pessoas se desafiarem. Conseguir extrair o máximo dos participantes, esse é meu objetivo", destaca Fernando Fernandes.

Vale destacar que "No Limite" será exibido às terças e quintas, após "Pantanal". Aos domingos, após o "Fantástico", vai ao ar o "A Eliminação", com Ana Clara no comando.

Ana Clara e Fernando Fernandes são apresentadores do No Limite Crédito: Fabio Rocha

ENTREVISTA COM FERNANDO FERNANDES