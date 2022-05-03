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Thais Fersoza fala de sexo com Michel Teló: 'A qualquer hora'

Atriz respondeu perguntas de fãs em seu Instagram
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 13:56

Michel Teló com a esposa Thaís Fersoza
Michel Teló com a esposa Thaís Fersoza Crédito: Reprodução/Instagram/@tatafersoza
A atriz Thais Fersoza, 38, comentou com seus fãs e seguidores sobre sua vida sexual com o cantor Michel Teló, 41. Em seu Instagram, ela abriu uma caixinha de perguntas e foi questionada se preferia ter as relações sexuais no período da manhã ou da noite.
Bem-humorada, ela respondeu: "A qualquer hora, né gente? Na hora que der vontade. Na hora de rolar, que estiver disponível, não é, meu marido?", disse ela. "Com certeza", respondeu Teló, que não aparece no registro, publicado nos Stories.
"Já rolou de manhã, já rolou no meio da madrugada, de acordar e fazer", completou ela. O casal já está junto desde 2014 e os dois são pais de Melinda, 5, e Teodoro, 4. Recentemente, em entrevista ao F5, o músico disse que foi "uma benção" ter "esbarrado" com a apresentadora e atriz durante um Carnaval, dez anos atrás, e realizar o sonho de construir uma família.
"Ela é minha parceira, minha companheira, o amor da minha vida, e a gente cresce junto a cada dia." Para manter a chama da paixão acesa depois de dez anos juntos, Teló conta que ele e a esposa costumam ter encontros sozinhos. "A gente adora jantar em lugares diferentes, comidas diferentes, e fazer esses encontros só nossos, só do casal, que é muito importante manter essa paixão acesa, esse amor."
Sobre os filhos seguirem algum dia a carreira artística, Teló afirma que os deixa livres para escolherem o que realmente querem ser quando crescerem. "Na minha infância, meu pai e minha mãe sempre me apoiaram muito e eles [meus filhos] terão todo o meu apoio."

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