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Saudades

Thales Bretas relembra Paulo Gustavo um ano após a morte: 'Era sempre uma festa'

Médico esteve no programa Mais Você para prestar homenagem ao ator
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 11:25

Thales Bretas e Paulo Gustavo
Thales Bretas e Paulo Gustavo Crédito: Reprodução/Instagram
Viúvo do humorista Paulo Gustavo (1978 - 2021), o dermatologista Thales Bretas, 34, foi tomar café da manhã com Ana Maria Braga, 73, no programa Mais Você (Globo). A morte do ator completa um ano nesta quarta-feira (4).
Paulo Gustavo faleceu após uma batalha contra a Covid-19. O médico diz que eles não sabiam como contraíram o vírus, mas que descobriram ao fazer um teste para encontrar um casal de amigos. "Tiveram vários momentos que nós achamos que estava melhorando", relembrou Bretas sobre a internação.
"Foram os dias mais terríveis da minha vida. Ele tinha muito medo e muita lucidez ao mesmo tempo. Ele chegou a me perguntar: 'Eu vou morrer? Ou você acha que eu posso sair?", disse. O médico ainda diz que, apesar de tentar explicar para seus filhos --Romeu e Gael-- a morte do ator, eles ainda não entendem.
Ao longo do programa, Ana Maria e Bretas relembraram momentos especiais do ator e da vida do casal, como a Lua de Mel, viagens que os dois fizeram juntos e até mesmo o momento em que o médico jogou as cinzas do ator em Nova York. "[Com ele] era sempre uma festa", disse ele.
"Tenho encontrado forças da energia que todos me mandam, do trabalho e das crianças. Sou só grato por tudo o que a gente viveu. Ele vai ser para sempre essa memória muito especial na minha vida e acho que para todo mundo que teve a oportunidade de conhecer", completou o médico.

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