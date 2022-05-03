Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 22

Luciano, 1° eliminado do BBB 22, entra para plataforma de conteúdo adulto

Assinatura do perfil custará R$ 49,90 por mês. Luciano marcou sua trajetória no reality show por sempre dizer que almeja a fama
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 11:01

Luciano Estevan do
Luciano Estevan do "BBB 22" Crédito: Instagram/lucianoestevan
Primeiro eliminado do BBB 22 (Globo), o ator e dançarino Luciano Estevan agora faz parte de uma plataforma paga de conteúdo adulto, a Privacy, onde deve publicar imagens e vídeos sensuais, gerando um conteúdo exclusivo para os fãs.
Segundo comunicado compartilhado pela plataforma nesta segunda (2), os interessados em realizar a assinatura do perfil devem pagar um valor de R$ 49,90 por mês. O ex-BBB também está no OnlyFans, plataforma internacional de conteúdo adulto.
Luciano marcou sua trajetória no reality show por sempre dizer que almeja a fama. Nascido e criado em Florianópolis, Santa Catarina, ele ingressou no balé clássico com 5 anos. Quando adulto, começou a trabalhar como modelo e atualmente interpreta o personagem Lipe, no canal do YouTube Gato Galactico.
Recentemente, o ex-BBB decidiu alisar seus cachos, usados pelo brother costumeiramente em penteado "black power". Luciano postou um vídeo no Instagram no qual ele levanta da cadeira do cabelereiro para checar seu novo visual no espelho. "Tô chocado", comentou o ex-brother.
"Ficou mais gato!", comentou uma internauta. "Ficou muito diferente", postou outra. Alguns comparam o ator e bailarino a Wesley Safadão e à influenciadora Karen Kardasha. Nos Stories, Luciano disse que o alisamento não é definitivo, apenas efeito de chapinha.

Veja Também

Viih Tube diz que ensaiava peça no hospital enquanto Rodrigo dormia

‘Queria agradecer imensamente ao atendimento e cuidado’, diz Rodrigo Mussi após alta

De DiCaprio a Mark Ruffalo, veja famosos anti-Bolsonaro de olho nas eleições 2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos Internet Redes Sociais bbb 22
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política
Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados