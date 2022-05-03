‘Queria agradecer imensamente ao atendimento e cuidado’, diz Rodrigo Mussi após alta

Rodrigo Mussi, do BBB 22 Crédito: João Cotta | Globo

O ex-BBB Rodrigo Mussi, que teve alta hospitalar no dia 28 de abril, após sofrer um acidente de carro na Marginal Pinheiros, usou as redes sociais nesta segunda, 2, para agradecer todo o apoio que tem recebido durante o tratamento.

"O próprio Rodrigo pediu para que passássemos essa mensagem para vocês hoje! E queria agradecer imensamente ao atendimento e cuidado da Rede Lucy Montoro e do Hospital das Clínicas. Ele está muito grato por tanto carinho e por estarem tratando ele tão bem! Ele pediu que agradecesse por tudo mesmo!", publicou a equipe do rapaz no Instagram.

Mensagem do ex-BBB Rodrigo Mussi Crédito: Reprodução/Instagram/@rodrigo.mussi

A mensagem foi acompanhada de uma frase do banqueiro JP Morgan, divulgada pela Forbes. “Vá até onde a sua vista alcançar e, ao chegar lá, você conseguirá enxergar mais longe.”

No momento, ele está fazendo terapia ocupacional e está sendo acompanhado por fisioterapeutas. Em um comunicado divulgado no último sábado, 30, a família do rapaz informou que ele começou a receber visitas e está muito animado.

“Hoje o Rodrigo iniciou a terapia ocupacional e já subiu de nível, foi bem na fisio e se esforçou bastante, ficou cansado no final, mas mostra seu empenho. As coisas estão a cada dia ficando mais claras pra ele e isso faz parte da terapia! Se alegrou muito com as visitas que recebeu hoje e amanhã o dia será de descanso! Bora Rod, estamos com você!”.