Anitta vai de Moschino para o Met Gala 2022

Anitta usou vestido longo no evento Crédito: Reprodução @Qgdaanitta

Para os aficcionados por moda, o Met Gala é um dos grandes eventos do ano não apenas para acompanhar as extravagâncias do mundo da moda, mas também por que seu tapete vermelho é recheado de celebridades. O evento ocorre na noite desta segunda-feira (2) - a primeira do mês de maio, como é tradição- no museu Metropolitan, em Nova York, com um desfile de astros para uma noite filantrópica, após duas edições marcadas pela pandemia da Covid-19.

Os modelos que desfilam nesta noite vão para a mostra "Na América: Uma Antologia da Moda", que dá continuidade à do ano passado, "Na América: Um Léxico da Moda" que, como indica o nome, é representativa da história da moda dos Estados Unidos. Enquanto isso, para o tapete vermelho, há um tema separado -"Gilded Glamour", ou glamour dourado, que vão remeter à idade de ouro americana do final do século 19.

E depois de ser destaque em 2021 com um vestido preto de fenda, a cantora Anitta já adiantou o seu look da Moschino, do estilista Jeremy Scott. Dessa vez será um vestido roxo, "construído em cetim duchese de ombros caídos com gola em formato de coração e babados na cintura, arrematado com um fio de pérolas drapeado", conforme definiu suas assessoria.

Entre outras estrelas da noite estiveram a atriz Vanessa Hudgens, com um vestido preto longo da Moschino, além de Emma Stone e Emma Chamberlain, que chegaram com looks em branco e tons mais claros, da Louis Vuitton.

Quem participa do evento de caridade, para além dos milhares de dólares --US$ 35.000 para um assento de jantar, ou de US$ 200 mil a US$ 300 mil a mesa, segundo números não oficiais para 2021--, os famosos ainda precisam de um convite validado pela alta sacerdotisa do evento, a editora-chefe da Vogue, Anna Wintour, que também foi destaque no tapete vermelho com seu vestido da Chanel.