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Faustão recebe homenagens da esposa e filho em seu aniversário: 'Joia rara'

Apresentador completa 72 anos nesta terça-feira (2)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 14:41

O apresentador Faustão está com Covid-19
O apresentador Faustão  Crédito: Twitter/@faustaonaband
O apresentador Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, celebra nesta segunda-feira (2) seu aniversário de 72 anos. Para marcar a data, sua esposa Luciana Cardoso, 44, e seu filho João Guilherme, 18, compartilharam homenagens nas redes sociais.
"Meu parceiro de vida! Um exemplo em todos os sentidos. Uma trajetória de quem faz e mostra através do exemplo. Excelente marido, o melhor pai que os meus meninos e Lara podiam ter. Generoso, inteligente, corajoso, determinado. Quem te conhece de verdade sabe que você é joia rara. Te adoro!", escreveu Luciana, em uma publicação no seu feed do Instagram.
Já João, compartilhou um Stories com a foto do apresentador. "Feliz aniversário, pai. Referência de tudo que há de melhor neste mundo. Eu te amo", escreveu no registro. Além de João, Faustão é pai de Rodrigo, 13, também com Luciana, e de Lara, 24, fruto de seu casamento de 10 anos com Magda Colares.
Recentemente, o filho de Faustão disse que não gosta de ver comentários a respeito de seu namoro com a modelo Schynaider Moura, 33, que tem 15 anos a mais do que ele. Em entrevista à revista Piauí, disse que considera preconceituoso quem não aceita seu relacionamento que começou há três meses.
"Eu vejo como preconceito mesmo. Como diz a música do Lulu Santos, consideramos justa toda forma de amor", disse. Schynaider é mãe de três filhas de seu relacionamento anterior, mas isso não é um empecilho para Guilherme. "Não gosto que a minha vida pessoal seja notícia, mas entendo o interesse das pessoas. Faz parte."

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