Faustão recebe homenagens da esposa e filho em seu aniversário: 'Joia rara'

O apresentador Faustão Crédito: Twitter/@faustaonaband

O apresentador Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, celebra nesta segunda-feira (2) seu aniversário de 72 anos. Para marcar a data, sua esposa Luciana Cardoso, 44, e seu filho João Guilherme, 18, compartilharam homenagens nas redes sociais.

"Meu parceiro de vida! Um exemplo em todos os sentidos. Uma trajetória de quem faz e mostra através do exemplo. Excelente marido, o melhor pai que os meus meninos e Lara podiam ter. Generoso, inteligente, corajoso, determinado. Quem te conhece de verdade sabe que você é joia rara. Te adoro!", escreveu Luciana, em uma publicação no seu feed do Instagram.

Já João, compartilhou um Stories com a foto do apresentador. "Feliz aniversário, pai. Referência de tudo que há de melhor neste mundo. Eu te amo", escreveu no registro. Além de João, Faustão é pai de Rodrigo, 13, também com Luciana, e de Lara, 24, fruto de seu casamento de 10 anos com Magda Colares.

Recentemente, o filho de Faustão disse que não gosta de ver comentários a respeito de seu namoro com a modelo Schynaider Moura, 33, que tem 15 anos a mais do que ele. Em entrevista à revista Piauí, disse que considera preconceituoso quem não aceita seu relacionamento que começou há três meses.