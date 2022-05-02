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Não teve feridos

Drone cai na cabeça de fã durante música 'Meteoro' em show de Luan Santana

Um drone caiu na cabeça de uma fã durante a música "Meteoro", cantada por Luan Santana, em show que ele fazia na cidade de Campo Grande (MS). Ela não se machucou.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 19:06

O cantor Luan Santana participa do Domingão do Faustão, na Globo
Ele fazia na cidade de Campo Grande (MS) Crédito: TV Globo/Reprodução
Um drone caiu na cabeça de uma fã durante a música "Meteoro", cantada por Luan Santana, em show que ele fazia na cidade de Campo Grande (MS). Ela não se machucou.
Momentos após o incidente foram registrados e publicados nas redes sociais. No vídeo, é possível ver a moça já com o eletrônico enroscado em seus cabelos e com a preocupação de que houvesse algum sangramento no nariz.
A apresentação foi na sexta-feira (29) e fez parte da Expogrande 2022, evento que aconteceu até o último sábado (30). A garota recebe ajuda de uma outra pessoa e não demonstrava nenhum ferimento mais grave.
De acordo com a assessoria de Luan Santana, o drone não fazia parte do show.

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