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Orgulho

Capixabas conquistam títulos na Argentina e marcam primeiros pontos no ranking profissional de esqui

Os irmãos Leopoldo e Carlotta Fagnani foram campeões na categoria sub-18 da modalidade

Publicado em 03 de Agosto de 2026 às 16:10

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

03 ago 2026 às 16:10
Leopoldo e Carlotta com medalhas na Argentina
Divulgação

Os esquiadores capixabas Leopoldo e Carlotta Fagnani, de 16 anos, seguem com grandes resultados na temporada de neve na Patagônia, na Argentina, e conquistaram títulos na categoria juvenil Sub 18 e marcaram os primeiros pontos no ranking profissional de Esqui mundial, o FIS - Federação Internacional de Esqui.


Leopoldo e Carlotta foram campeões na categoria Sub 18 em disputa realizada no Cerro Castor, em Ushuaia, na Argentina. Na categoria profissional, em duas disputas ela ficou em segundo lugar e sexto enquanto que Leopoldo ficou em quinto e nono lugares. Os irmãos se preparam para a disputa do Campeonato Sul-Americano previsto ainda para este mês de agosto


"Com certeza a experiência está sendo única, a infraestrutura no Ushuaia é muito melhor do que esperado, as pistas são maravilhosas, estamos gostando muito de toda a organização de estar juntos com muitos atletas pois temos aqui as federações americanas, argentina, croatas, portuguesas, espanholas, italianas. Temos bons esquiadores de todo o mundo", disseram Leopoldo e Carlotta.


"Muito importante esses primeiros pontos no ranking profissional. Seguimos em busca do nosso sonho em no futuro disputarmos a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos de Inverno", completaram.


Leopoldo é treinado por Mauro Baldo que durante quatro anos fez parte da equipe Nacional de esqui alpino italiana enquanto Carlotta faz parte do time de mulheres de esqui LIT Ski Racing. Essa academia é chefiada por Chris Knight, ex-treinador da Lindsey Vonn, quatro vezes campeã mundial com medalhas olímpicas e 84 vitórias na Copa do Mundo.

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