Conheça os participantes na nova temporada do ‘No Limite’

Bruna é uma das participantes da nova temporada de "No Limite" Crédito: Globo/Divulgação

Fãs de realities de todo o Brasil, uni-vos! Chegou a hora de conhecer quem são os 24 participantes selecionados para a nova edição do ‘No Limite’ - neste ano, todos anônimos. A disputa começa a partir do dia 3 de maio, após ‘Pantanal’. Fernando Fernandes comanda o programa, que nesta temporada passa a ser exibido às terças e quintas. Aos domingos, é Ana Clara quem assume o ‘A Eliminação’, um bate-papo ao vivo com os eliminados, após o ‘Fantástico’.

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Confira abaixo o perfil dos participantes da edição:

O carioca Matheus Pires tem 30 anos e é diretor pedagógico. Ele revela o que mais lhe tira do sério: pessoas que falam muito. Adepto dos procedimentos estéticos, Matheus brinca “Tudo meu tem nota fiscal: meu cabelo, meu peito, minha bunda”. O jovem, que é casado, entrega: "Meu marido diz que sou manipulador”.

A aventura vai começar! ? Matheus Pires é o primeiro participante revelado do #NoLimite. ? Vem saber mais detalhes do programa! ➡️ https://t.co/xcjjn8ek9b pic.twitter.com/7uY3NPBZ4b — No Limite (@NoLimite) April 27, 2022

Cearense de Sobral, Shirley Golçalves atualmente vive em Brasília (DF). Ela é professora de educação física e tem 51 anos. "Não é toda mulher na minha idade que tem a força e a coragem que eu tenho”, diz. Apesar de estar casada há 30 anos, ela revela que não é uma pessoa muito paciente: “O mérito é todo do meu marido. A paciência é toda dele”.

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Diretamente de São Paulo (SP), Bruna Negreska tem 32 anos. Graduada em Educação Física, ela foi atleta de handebol por 15 anos e atualmente trabalha como personal trainer. “O esporte me trouxe disciplina, determinação, garra, competitividade”, afirma. Sobre a convivência em grupo, Bruna garante: “Quem fizer corpo mole vai ter problema comigo”.

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Pós-graduada em Biomedicina, Kamyla Romaniuk é de Ji-Paraná (RO) e tem 30 anos. Ela conta que conviver em grupo pode não ser tão fácil: “Cresci em uma família onde todos têm a personalidade muito forte”. O que mais a irrita? Kamyla é direta e reta: “grosseria gratuita”.

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Médico psiquiatra, Adriano Gannam tem 42 anos, é de São Lourenço (MG), mas atualmente mora em Volta Redonda (RJ). Ele confessa: “Me considero manipulador. Sei ser bem convincente quando quero”. Sobre os desafios do reality, ele avalia os seus pontos fortes. “Me sairia bem nas provas de lógica e resistência. Principalmente as provas de resistência mental”, conta.

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Natural de Salvador (BA), Guza Rezê atualmente vive em Brasília (DF). Ela tem 40 anos e trabalha como policial rodoviária federal. Chefe na corporação, ela afirma: “Liderança é incentivar os outros a melhorar. Porém, cobrando desempenho”. Guza, que é atleta e maratonista, fala sobre a sua personalidade. “Eu sou muito fofa lá dentro, dentro, dentro”, brinca.

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“Tudo que eu quero, eu posso. Tudo que eu posso, eu quero”, esse é o lema do pernambucano Clécio Barbosa, que é de Jaboatão, mas atualmente vive em Recife. Ele tem 44 anos, é engenheiro civil e trabalha com segurança de barragens. “Eu tenho uma liderança nata. Eu tento puxar, tento levar”, releva.

Mais um competidor chegando na área! ? Clécio Barbosa também estará na nova temporada de #NoLimite! ? Vem saber mais detalhes do programa! ➡️ https://t.co/m9ggAQUtTJ pic.twitter.com/MmfBp5bnKg — No Limite (@NoLimite) April 27, 2022

A massoterapeuta Flavia Assis, de 42 anos, é de Mauá (SP), mas atualmente vive em Santo André. Ela foi jogadora de vôlei e garante que sabe lidar com situações mais tensas. “Me deram esse papel de capitã e eu tinha que mediar algumas situações conflitantes”, diz.

Foi aqui que pediram mais um participante? ? Flávia Assis é mais uma confirmada em #NoLimite ? Vem saber mais detalhes do programa! ➡️ https://t.co/Al1PfW9IyR pic.twitter.com/SwAy4EMLJf — No Limite (@NoLimite) April 27, 2022

A alagoana Andréa Nascimento tem 31 anos e é administradora. Jogadora de basquete desde os 11, ela diz como o esporte irá lhe ajudar na competição. “Vou levar os aprendizados que adquiri, essa questão da raça, de sangue nos olhos”, conta ela, que adianta: “Estou com fome e sede de jogo”.

E vamos de mais uma competidora! ? Andréa Nascimento aceitou viver uma experiência extrema e também está na nova temporada de #NoLimite! ? Vem saber mais detalhes do programa! ➡️ https://t.co/Z0KFJcGU6D pic.twitter.com/kztqgKxrQ4 — No Limite (@NoLimite) April 27, 2022

Carioca de 38 anos, Roberta Terra é gerente de trade marketing. “Pratico esportes desde os seis meses de idade, quando comecei a nadar. Nunca mais parei. Meu objetivo é estar sempre em primeiro lugar”, conta. Para o trabalho em equipe, Roberta opta pela sinceridade: “Se tiver que falar, fala na cara, pra gente trabalhar junto”.

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O goiano Victor Hugo de Castro é natural de Goiânia e tem 27 anos. Formado em Produção Cultural, ele trabalha como redator publicitário. “Pra ganhar o programa, vou fazer o que for necessário. Se eu tiver que mentir ou trair uma aliança, vou fazer”, confessa. Sobre as provas, Victor garante que tem força para aguentar as provas de resistência: “Acho que vou arrasar”.

Adrenalina a mil! ? Victor Hugo de Castro topou participar dessa aventura e está na próxima temporada de #NoLimite! ? Vem saber mais detalhes do programa! ➡️ https://t.co/2LdDy5WDu0 pic.twitter.com/F48KvFfl5M — No Limite (@NoLimite) April 27, 2022

Verônica Kreitchmann tem 28 anos, é de Porto Alegre (RS) e trabalha como corretora de imóveis e preparadora física. Professora de futebol, ela confessa: “Sou de incentivar e sou carrasca”. Dentre as coisas que podem a tirar do sério, ela lista: cobranças, mentiras e gente preguiçosa. “Eu odeio perder. Quando eu perco, fico muito braba”, completa.

Mais nomes? Temos! ? Verônica Kreitchmann está confirmada na nova temporada de #NoLimite! ? Vem saber mais detalhes do programa! ➡️ https://t.co/DVxoJGcAHy pic.twitter.com/dhWNHBaCur — No Limite (@NoLimite) April 27, 2022

Nascido em Foz do Iguaçu (PR), Rodrigo Moraes tem 45 anos e mora no Rio de Janeiro (RJ). Engenheiro de produção, ele trabalha como gerente de projetos submarinos. "Eu não tive uma vida muito saudável, mas depois do nascimento dos meus dois filhos resolvi mudar”, conta ele, que se apaixonou pela corrida. “Eu me vejo estrategista. Acredito estar preparado para esse desafio”, finaliza.

Aguenta, coração! ? Rodrigo Moraes é mais um participante que vai integrar o #NoLimite! ? Vem saber mais detalhes do programa! ➡️ https://t.co/wSv1AEZbx7 pic.twitter.com/A5wknRRpNb — No Limite (@NoLimite) April 27, 2022

Sergipano de Aracaju, Lucas Santana tem 31 anos e é doutorando em Física. Apesar da vida dedicada aos estudos, ele garante que entende, sim, de disputas e estratégias. “Eu venho do mundo acadêmico, que é um ambiente bastante competitivo”, ressalta.

Vamos dar as boas-vindas a Lucas Santana! ? O doutorando em física é presença confirmada em #NoLimite! ? Vem saber mais detalhes do programa! ➡️ https://t.co/jKZlPIyQRJ pic.twitter.com/4Z0P8MF7sl — No Limite (@NoLimite) April 27, 2022

Leonardo Correa é de Tubarão (SC), tem 34 anos e é cirurgião-dentista. “Minha profissão me proporcionou o perfeccionismo. Eu não aceito errar”, diz. Ele conta que já se aventurou por diversos esportes e afirma: “Gosto muito de jogos de lógica e estratégia”.

Temos mais um nome confirmado, sim! ? Leonardo Correa também aceitou viver essa experiência única em #NoLimite! ? Vem saber mais detalhes do programa! ➡️ https://t.co/z0H1ZD9abL pic.twitter.com/wHxmCEBUec — No Limite (@NoLimite) April 27, 2022

Ipojucan Ícaro nasceu no Rio de Janeiro (RJ), mas atualmente mora em Pequeri (MG). Ele tem 29 anos e é artista circense. Sobre a convivência, ele afirma que tenta ser uma pessoa ponderada: “Sou ariano, quente. Chuto o balde muitas vezes, mas aprendi ao longo da vida que temos que resolver as coisas com diálogo”.

Mais nomes? Temos! ? Ipojucan Ícaro vai viver dias intensos na nova temporada de #NoLimite! ? Vem saber mais detalhes do programa! ➡️

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Paulista de Mogi das Cruzes, Tiemi Hiratsuka é farmacêutica, tem 30 anos e atualmente vive em Cotia (SP). Entre seus pontos fortes, ela destaca a paciência. “Me considero uma grande mediadora de conflitos. Sou a irmã do meio”, brinca. Sobre seus pontos fracos, ela avalia: “Talvez seja essa minha cara de boazinha”.

Prontos para conhecer mais uma participante? ? Tiemi Hiratsuka topou o desafio de viver #NoLimite! ? Vem saber mais detalhes do programa! ➡️ https://t.co/d1Hsi7lJn3 pic.twitter.com/LtOmH3Zma5 — No Limite (@NoLimite) April 27, 2022

Natural de Angra dos Reis (RJ), Charles Gama tem 29 anos, é doutorando em Políticas Públicas e trabalha como tutor de educação. “Comecei a trabalhar cedo pra ajudar meus pais em casa, e sempre estudando”, relembra. Dentre suas habilidades, ele destaca: “Acredito muito na minha força física e na minha força intelectual”.

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Patrícia Tomé é de Nova Friburgo (RJ), tem 45 anos e é funcionária pública. “Sempre fui uma mulher independente e que se sente muito bem em estar solteira”, diz. Dentre as dificuldades que imagina encontrar no reality, ela avalia: “O que pode me abalar é a questão da comida”.

A emoção não para! ? Patrícia Tomé aceitou viver momentos de superação em #NoLimite! ? Vem saber mais detalhes do programa! ➡️ https://t.co/SpO7o9V00l pic.twitter.com/V4lpw9QCSz — No Limite (@NoLimite) April 27, 2022

O paulistano Vanderlei Ramiro tem 30 anos, é formado em Psicologia e dá aulas de inglês. “Eu pratico esporte desde que me entendo por gente”, conta. Sobre os desafios do jogo, ele destaca enfrentar a saudade: “Ficar longe do meu filho vai ser bem difícil”.

Segura a ansiedade! ? Vanderlei Ramiro é mais um nome confirmado na nova temporada de #NoLimite! ? Vem saber mais detalhes do programa! ➡️ https://t.co/wOco2da9oz pic.twitter.com/tm1oCWdDfN — No Limite (@NoLimite) April 27, 2022

Dayane Sena é carioca de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, tem 26 anos e é professora. Ela avalia que é competitiva e não tem muita paciência. “Vou surpreender bastante porque eu sou uma pessoa destemida”, afirma. Mãe de uma menina, ela conta: “Ser mãe solo sempre foi um desafio muito grande”.

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Paranaense de Londrina, Pedro Castro tem 32 anos e é zootecnista. Dentre as habilidades que podem ajudar no jogo, ele conta que é estrategista e destaca o tempo que foi escoteiro, dos 12 aos 22 anos.

Se tem mais vaga? CLARO QUE SIM! ? Pedro Castro vai descobrir o que é viver #NoLimite! ? Vem saber mais detalhes do programa! ➡️ https://t.co/uLE5lWmGzo pic.twitter.com/7JpSk9zOAE — No Limite (@NoLimite) April 27, 2022

Pernambucana da cidade de Ipojuca, Ninha Santiago tem 33 anos e é fotógrafa subaquática. Sobre a convivência em grupo, ela, que tem oito irmãos, afirma: “Sei fazer amigos muito fácil, mas também me arreto facinho”. Dentre suas habilidades, ela garante que é competitiva.

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Janaron Uhãy tem 27 anos, é de Santa Cruz Cabrália (BA) e trabalha como monitor pesqueiro e tatuador. “Eu não perco esse contato com a terra, a natureza. Eu estou com o pé no chão”, conta. Ele se considera uma pessoa corajosa e afirma: “Na minha vida, não tem nada que me abale”.

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'No Limite' tem exibição às terças e quintas, após ‘Pantanal’, com apresentação de Fernando Fernandes, direção de gênero de variedades de Boninho, direção artística de LP Simonetti e direção geral de Angélica Campos. O reality é mais uma parceria da Globo com a Endemol Shine Brasil, com base no ‘Survivor’, um formato original de sucesso. Ana Clara apresenta o ‘A Eliminação’ aos domingos, após o ‘Fantástico’.

A nova temporada do #NoLimite está chegando e promete ser a mais desafiadora de todas! ? Estão preparados? ? Vem conferir mais detalhes! ➡️ https://t.co/hhusPxObj7 pic.twitter.com/5FVnCMlQhY — No Limite (@NoLimite) April 11, 2022