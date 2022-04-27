BBB 22: famosos falam do 2° lugar de Paulo André no reality

Paulo André Crédito: Instagram/@iampauloandre

Paulo André não levou o prêmio do Big Brother Brasil 22, mas ganhou o carinho de muita gente nas redes sociais. Entre eles, muitos famosos enalteceram a participação do capixaba no reality show.

No Instagram do atleta, sua equipe publicou uma mensagem de agradecimento pelos votos recebidos: "O nosso melhor foi entregue desde que o PA entrou naquela casa, e nesses últimos dias não foi diferente! Gratidão, Bandeirinhas! Foi lindo esses três meses com vocês. Ele é o nosso campeão e será sempre! Gratidão #TeamPA".

Nos comentários, nomes como Lipe Ribeiro, João Gomes e WC no Beat deixaram mensagens. "Você ganhou muito mais que esse prêmio, irmão! Vambora", comentou Lipe. João Gomes deixou um coração, enquanto WC falou que PA representou bem o Espírito Santo. "Representa 027 ❤️ menino de ouro", comentou.

"Pra mim, você ganhou irmão", escreveu Matuê. "Nosso campeão! Ganhou muito e muito mais que esse prêmio", colocou VkMac. A atleta Rayssa Leal, medalha de prata no Skate, em Tóquio, também deixou uma declaração para o capixaba. "Aqui o PA foi vencedor! Partiu Paris 2024, Paulo André", escreveu no Twitter.

Aqui o PA foi vencedor! ??‍♀️??‍♂️

Partiu Paris 2024 @iampauloandre ?



F Tropa ?#teamPA — Rayssa Leal - OFICIAL (@rayssaleal) April 27, 2022

O Tetracampeão Mundial Boxe, Acelino Popó Freitas, também ficou feliz com a participação de Paulo André. "Grande PA!! Você é um campeão! Mostra aqui fora ainda mais que o esporte também muda vidas, como transformou as nossas!! Parabéns!! Você deu um show! Tmj, @iampauloandre", escreveu no Twitter.

Grande PA!! Você é um campeão! Mostra aqui fora ainda mais que o esporte também muda vidas, como transformou as nossas!! Parabéns!! Você deu um show! Tmj, @iampauloandre!! — Acelino Popó Freitas (@popofreitas) April 27, 2022

"Nosso Campeão", publicou MC Rebecca.

Nosso campeão — Rebecca (@RebeccaOficial) April 27, 2022

PA já saiu campeão , e não precisa de primeiro lugar pra isso! Ganhou o Brasillll #BBB22 — Gabily (@gabily) April 27, 2022