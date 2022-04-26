O que é 'Laroyê, Exu', expressão usada por Paolla na vitória da Grande Rio?

Paolla Oliveira comemorou a vitória Crédito: Reprodução @Paollaoliveira

A atriz Paolla Oliveira, rainha de bateria da Grande Rio, vencedora dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, comemorou a vitória em uma publicação no Twitter e no Instagram.

"Laroyê, Exu! Viva, Grande Rio. Que felicidade fazer parte desse momento! Campeã do Carnaval 2022", escreveu a atriz nas duas redes sociais.

Mas o que é 'Laroyê, Exu'?

"Laroyê, Exu", que também pode ser escrito como "Laroiê, Exu", é uma expressão usada como saudação à entidade Exu. Ela pode ser traduzida como "Salve, mensageiro", com uso sendo comum em rituais do Candomblé e da Umbanda.

O site da Prefeitura de Maricá (RJ) também explica a saudação na seção "conheça os orixás" ao falar de Exu, dando mais um significado: "Laroyê Exu, Exu é Mojubá!" significa: Olhe por mim".

Mojubá é uma saudação da língua iorubá, falada em determinadas partes da Nigéria e de países como Togo e Benim. A própria expressão "Laroyê, Exu" é originada dessa mesma língua.

Exu é uma das entidades mais louvadas das religiões de matriz africana. Tanto para a Umbanda, quanto para o Candomblé, Exu é quem faz a comunicação entre os humanos e os orixás.

Entre os fiéis, é Exu quem é chamado para abrir os caminhos, superar dificuldades e chegar aos objetivos. No entanto, por ser representado com roupas pretas e usar um tridente, aqueles que não conhecem confundem sua imagem por algo ruim, que se assemelha à maldade.