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  • O que é 'Laroyê, Exu', expressão usada por Paolla na vitória da Grande Rio?
Carnaval do RJ

O que é 'Laroyê, Exu', expressão usada por Paolla na vitória da Grande Rio?

A rainha de bateria da Grande Rio, vencedora dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, comemorou a vitória em uma publicação no Twitter e no Instagram
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 20:44

Paolla Oliveira
Paolla Oliveira comemorou a vitória Crédito: Reprodução @Paollaoliveira
A atriz Paolla Oliveira, rainha de bateria da Grande Rio, vencedora dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, comemorou a vitória em uma publicação no Twitter e no Instagram.
"Laroyê, Exu! Viva, Grande Rio. Que felicidade fazer parte desse momento! Campeã do Carnaval 2022", escreveu a atriz nas duas redes sociais.
Mas o que é 'Laroyê, Exu'?
"Laroyê, Exu", que também pode ser escrito como "Laroiê, Exu", é uma expressão usada como saudação à entidade Exu. Ela pode ser traduzida como "Salve, mensageiro", com uso sendo comum em rituais do Candomblé e da Umbanda.
O site da Prefeitura de Maricá (RJ) também explica a saudação na seção "conheça os orixás" ao falar de Exu, dando mais um significado: "Laroyê Exu, Exu é Mojubá!" significa: Olhe por mim".
Mojubá é uma saudação da língua iorubá, falada em determinadas partes da Nigéria e de países como Togo e Benim. A própria expressão "Laroyê, Exu" é originada dessa mesma língua.
Exu é uma das entidades mais louvadas das religiões de matriz africana. Tanto para a Umbanda, quanto para o Candomblé, Exu é quem faz a comunicação entre os humanos e os orixás.
Entre os fiéis, é Exu quem é chamado para abrir os caminhos, superar dificuldades e chegar aos objetivos. No entanto, por ser representado com roupas pretas e usar um tridente, aqueles que não conhecem confundem sua imagem por algo ruim, que se assemelha à maldade.
A proposta da Grande Rio foi mostrar que Exu é algo positivo. Para isso, incorporou em seu enredo de 2022 o propósito de desmistificar a figura, que para algumas religiões é uma entidade espiritual e para outras, uma imagem divina.

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