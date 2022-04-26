Paolla Oliveira comemora vitória da Grande Rio

Paolla Oliveira comemorou o título Crédito: Reprodução @Paollaoliveira

Rainha de bateria da Grande Rio, campeã do Carnaval do Rio 2022, Paolla Oliveira comemorou o título. Em publicação no Instagram, ela celebrou:

"Laroyê, Exu! Viva, Grande Rio. Que felicidade fazer parte desse momento! Campeã do Carnaval 2022", escreveu a atriz.

Em outra publicação, ela disse que um de seus desejos de aniversário foi realizado: "Um dos meus desejos de aniversário foi realizado. Falta o outro agora. É Exu abrindo os caminhos."

O desfile da Grande Rio celebrou Exu. Desmistificando o senso comum sobre uma das entidades mais adoradas das religiões de matriz africana, a Grande Rio já ouviu os gritos de "É campeã!" antes mesmo de terminar de cruzar a Sapucaí. A vitória foi consagrada na tarde de hoje com 259.9 pontos garantidos nos nove quesitos.

Com Paolla Oliveira à frente da bateria e uma constelação de famosos espalhados pelas alas, incluindo os ex-BBBs Gil do Vigor e Camilla de Lucas, a Grande Rio também aproveitou o desfile para combater a intolerância religiosa no Brasil.