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É campeã

Paolla Oliveira comemora vitória da Grande Rio

Rainha de bateria da Grande Rio, campeã do Carnaval do Rio 2022, Paolla Oliveira comemorou o título
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 18:46

Paolla Oliveira
Paolla Oliveira comemorou o título Crédito: Reprodução @Paollaoliveira
Rainha de bateria da Grande Rio, campeã do Carnaval do Rio 2022, Paolla Oliveira comemorou o título. Em publicação no Instagram, ela celebrou:
"Laroyê, Exu! Viva, Grande Rio. Que felicidade fazer parte desse momento! Campeã do Carnaval 2022", escreveu a atriz.
Em outra publicação, ela disse que um de seus desejos de aniversário foi realizado: "Um dos meus desejos de aniversário foi realizado. Falta o outro agora. É Exu abrindo os caminhos."
O desfile da Grande Rio celebrou Exu. Desmistificando o senso comum sobre uma das entidades mais adoradas das religiões de matriz africana, a Grande Rio já ouviu os gritos de "É campeã!" antes mesmo de terminar de cruzar a Sapucaí. A vitória foi consagrada na tarde de hoje com 259.9 pontos garantidos nos nove quesitos.
Com Paolla Oliveira à frente da bateria e uma constelação de famosos espalhados pelas alas, incluindo os ex-BBBs Gil do Vigor e Camilla de Lucas, a Grande Rio também aproveitou o desfile para combater a intolerância religiosa no Brasil.
No dia do desfile, Paolla contou que sua fantasia exaltava o feminino de Exu. Ela também falou sobre o incentivo do namorado, Diogo Nogueira para esse desfile e sobre sua roupa.

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