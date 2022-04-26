Fora do 'BBB', Linn da Quebrada, Naiara Azevedo e Jessilane se reencontram no Rio

Após muitos reencontros de ex-BBBs na Sapucaí, foi a vez das "comadres" se reunirem na noite de segunda-feira, 25, em um hotel no Rio de Janeiro. Linn da Quebrada, Naiara Azevedo e Jessilane mostraram o momento nas redes sociais e os fãs comemoraram.
"Vocês não sabem onde eu estou e como vim parar aqui. Estou no quarto da boca de sacola", contou Naiara, brincando sobre a fama de fofoqueira de Jessi. "O encontro de milhões e milhões e milhões", disse a professora de Biologia.
A cantora ainda entregou um presente para a amiga - uma caneca com a ilustração das quatro comadres - com as duas, Lina e Natália, que não esteve presente durante o reencontro. As três ainda posaram juntas para uma foto publicada pela cantora sertaneja, que escreveu: "Faltou a Natália".