  • Ana Maria Braga entra em piscina de bolinhas com Linn da Quebrada no Mais Você
Televisão

Ana Maria Braga entra em piscina de bolinhas com Linn da Quebrada no Mais Você

Apresentadora pagou promessa que fez quando cantora saiu do BBB
Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 13:05

Linn da Quebrada e Ana Maria Braga em piscina de bolinhas no programa Mais Você Crédito: Reprodução/Globoplay
A cantora e ex-BBB Linn da Quebrada, 31, foi a convidada especial de Ana Maria Braga, 73, no Mais Você (Globo) desta terça-feira (26). A apresentadora iniciou o programa em uma piscina de bolinhas ao lado da artista.
"Promessa é dádiva, Ana", disse a cantora, relembrando a última vez em que esteve no programa, no café da manhã com o eliminado. Na ocasião, a apresentadora prometeu que a próxima vez que fosse pular em uma piscina estaria com Lina.
A cantora ainda contou que irá voltar para o Rio de Janeiro para se apresentar na final do Big Brother Brasil 22 (Globo), ao lado das também ex-BBBs Maria e Naiara Azevedo, além de outros nomes como Jão, Xamã e Matheus e Kauan.
Linn comentou sua trajetória no jogo e disse que apesar de se sentir decepcionada por sair do programa, está feliz em ver todos os caminhos que se abriram. "Sempre sonhei com o Brasil torcendo por uma travesti. Eu estou ganhando, estou vencendo. Quando eu poderia sonhar?".
Além disso, ela comentou que sentiu uma evolução no BBB 22, já que a última participante transexual, Ariadna Arantes do BBB 11, foi eliminada na primeira semana. Recentemente, as duas se encontraram pessoalmente, no Carnaval do Rio, na Sapucaí.
"Com certeza o Pedro Bial diria: o encontro dos sonhos mais ousados do Big Brother Brasil... Eu já digo: o encontro de milhões. Depois de anos de amizade pelas redes sociais finalmente, o encontro acontece. Te amo irmã", escreveu a participante do Big Brother Brasil 11.

