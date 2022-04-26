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'Johnny Depp é um grande narcisista', diz o humorista Howard Stern

Humorista norte-americano comentou processo de ator contra Amber Heard
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 13:01

Johnny Depp firma que 'nunca bateu em nenhuma mulher'
Johnny Depp Crédito: Reuters/Folhapress
O humorista e locutor Howard Stern, 68, disse que Johnny Depp, 58, está se mostrando narcisista e exagerando em seu testemunho conta sua ex-mulher, a atriz Amber Heard, 36, no julgamento por difamação do ex-casal, que é transmitido em diversas plataformas desde 11 de abril.
"A razão pela qual ele queria isso -que fosse televisionado- é porque é isso que os narcisistas fazem", afirmou Stern em seu programa de rádio SiriusXM, em um trecho reproduzido pela Variety. "Eles acham que podem se livrar de qualquer coisa", completou.
"Acho que Johnny Depp é um grande narcisista e o que quero dizer com isso é - ele pensou: 'Vou colocar isso na TV e porque sou tão persuasivo e porque sou tão inteligente, sou um cara maravilhoso'". Stern ainda disse que Depp estaria "atuando e exagerando porque está escrevendo seu próprio material enquanto continua".
O humorista ainda disse que julga um erro o ator ter decidido transmitir o julgamento e que isso não salvará sua carreira. "Não está indo bem para você, não está indo bem para ela. Não está indo bem para ninguém. Vocês soam como duas crianças brigando", completou.
Depp concluiu seu interrogatório nesta segunda-feira (25), o oitavo dia de audiências do processo. O julgamento se concentra em uma ação que o ator moveu contra Heard, que escreveu um editorial para o jornal Washington Post em 2018, dizendo que ela havia se tornado uma "figura pública que representa abuso doméstico".

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