Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Anitta parte para cima de Murilo Benício: 'É solteiro?'

Rumores apontam que ator teria um affair com a jornalista Cecilia Malan
Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 10:49

A cantora Anitta e o ator Murilo Benício
A cantora Anitta e o ator Murilo Benício Crédito: Montagem/Divulgação/Zé Paulo Cardeal-Globo
A cantora Anitta, 29, não costuma perder tempo para demonstrar seus interesses românticos, e dessa vez ela deixou claro que gostaria de saber sobre o estado civil do ator Murilo Benício, 50, que atualmente está no ar com "Pantanal" (Globo).
"Ai, gente... é solteiro? Porque não quero ficar cobiçando bofe alheio", escreveu a artista em uma publicação de um perfil de entretenimento no Instagram, em que Benício aparece em um vídeo mostrando várias cenas de novelas que ele participou.
O comentário divertiu os internautas e já tem mais de 10 mil curtidas, porém o ator não respondeu. Recentemente, surgiram rumores nas redes sociais de que Benício estaria namorando a jornalista Cecilia Malan, correspondente da TV Globo em Londres.
Antes, o ator namorou Manuela Dias, autora da novela "Amor de Mãe" (Globo), da qual ele fazia parte do elenco. Benício já teve relacionamentos com nomes como Débora Falabella, a cenógrafa Andréa de Souza, Guilhermina Guinle, Giovanna Antonelli -com quem teve Pietro, 16-, Carolina Ferraz e Alessandra Negrini -com quem teve Antônio, 25.
Já Anitta, vive um affair com um jogador de futebol americano. O escolhido faz parte do time Cincinnati Bengals. Nas redes sociais, internautas apontam que o jogador é Tyler Boyd, 27. Os dois se seguem no Instagram e já trocaram curtidas.

Tópicos Relacionados

anitta Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados