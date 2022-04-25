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Bar famoso pelo happy hour no eixo Rio-São Paulo chega a Vitória

Primeira unidade do Boteco Boa Praça no Espírito Santo será inaugurada esta semana na Praia do Canto, com extensa carta de drinques
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 17:38

Ambiente externo do Boteco Boa Praça em Vitória
Fonte de água com cascata é um marco nas unidades do bar Crédito: RP Dudu Altoé
Drinques variados, chope gelado, música ao vivo animada, ambiente descolado e clássicos da cozinha de botequim fazem do Boteco Boa Praça uma referência em happy hour no eixo Rio-São Paulo. Na próxima quinta-feira, 28 de abril, o bar abrirá sua primeira unidade em solo capixaba, em Vitória, na Praia do Canto, onde antigamente funcionava o Bully's.
A casa é gerenciada pelo Grupo Alife-Nino (do qual também faz parte o restaurante Nino Cucina, do chef Rodolfo De Santis) e ocupa uma área de 565m². A identidade arquitetônica, inspirada no estilo colonial, segue a linha dos bares do Itaim e do Morumbi, em São Paulo, e das unidades de Ipanema, Leblon e Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. 
Fachada do Boteco Boa Praça em Vitória
Decoração do espaço conta com objetos de antiguidade  Crédito: RP Dudu Altoé
Construído na esquina entre as ruas João da Cruz e Dom Pedro II, o espaço foi projetado para ter ambientes integrados, uma ampla área externa e uma praça com árvores, onde está a tradicional fonte de água com cascata presente nas demais unidades. Janelas coloridas e lustres feitos com engradados de cerveja e objetos de antiguidade compõem a decoração. 
O cardápio traz opções de almoço e uma seção voltada para o happy hour, com bebidas e petiscos exclusivos, além de uma extensa carta de cervejas. Produtos capixabas não ficaram de fora, como a premiada cachaça linharense Princesa Isabel, usada no preparo dos drinques.
Drinques servidos no Boteco Boa Praça em Vitória
Cachaça capixaba é usada no preparo dos drinques Crédito: Boteco Boa Praça/Divulgação
Para acompanhar os goles, destaque para os bolinhos de moqueca capixaba, para a Capixabinha (versão minimalista da torta capixaba) e para as Pérolas de Siri - casquinha de siri gratinada com recheio de camarão ao coco. Outra representante regional é a cocada caramelizada servida com calda de cacau.
Petisco servido no Boteco Boa Praça em Vitória
Cardápio tem petiscos elaborados para o happy hour Crédito: Boteco Boa Praça/Divulgação
BOTECO BOA PRAÇA (VITÓRIA)
Inauguração: 28/04, a partir das 18h.
Horários: de terça a sexta, das 17h às 2h; sábado e domingo, das 12h às 2h.
Capacidade: 340 pessoas sentadas.
Endereço: Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. 

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