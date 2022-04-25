Bar famoso pelo happy hour no eixo Rio-São Paulo chega a Vitória

Fonte de água com cascata é um marco nas unidades do bar Crédito: RP Dudu Altoé

Drinques variados, chope gelado, música ao vivo animada, ambiente descolado e clássicos da cozinha de botequim fazem do Boteco Boa Praça uma referência em happy hour no eixo Rio-São Paulo. Na próxima quinta-feira, 28 de abril, o bar abrirá sua primeira unidade em solo capixaba, em Vitória, na Praia do Canto, onde antigamente funcionava o Bully's.

A casa é gerenciada pelo Grupo Alife-Nino (do qual também faz parte o restaurante Nino Cucina, do chef Rodolfo De Santis) e ocupa uma área de 565m². A identidade arquitetônica, inspirada no estilo colonial, segue a linha dos bares do Itaim e do Morumbi, em São Paulo, e das unidades de Ipanema, Leblon e Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Decoração do espaço conta com objetos de antiguidade Crédito: RP Dudu Altoé

Construído na esquina entre as ruas João da Cruz e Dom Pedro II, o espaço foi projetado para ter ambientes integrados, uma ampla área externa e uma praça com árvores, onde está a tradicional fonte de água com cascata presente nas demais unidades. Janelas coloridas e lustres feitos com engradados de cerveja e objetos de antiguidade compõem a decoração.

O cardápio traz opções de almoço e uma seção voltada para o happy hour, com bebidas e petiscos exclusivos, além de uma extensa carta de cervejas. Produtos capixabas não ficaram de fora, como a premiada cachaça linharense Princesa Isabel, usada no preparo dos drinques.

Cachaça capixaba é usada no preparo dos drinques Crédito: Boteco Boa Praça/Divulgação

Para acompanhar os goles, destaque para os bolinhos de moqueca capixaba, para a Capixabinha (versão minimalista da torta capixaba) e para as Pérolas de Siri - casquinha de siri gratinada com recheio de camarão ao coco. Outra representante regional é a cocada caramelizada servida com calda de cacau.

Cardápio tem petiscos elaborados para o happy hour Crédito: Boteco Boa Praça/Divulgação