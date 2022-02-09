Restaurante famoso abrirá filial em Vitória após 6 anos no ES

Assim como o restaurante de Vila Velha (foto), unidade da Capital também terá espaço para eventos e brinquedoteca

Sob a batuta dos sócios Thiago Studart, Vitor Ferri e Celio Vilela, o Coco Bambu Vitória está previsto para abrir em maio e terá capacidade para 600 pessoas. Assim como no restaurante do Shopping Praia da Costa, a nova unidade promete ter brinquedoteca e espaço para eventos, além do já tradicional cardápio de frutos do mar com influências nordestinas.