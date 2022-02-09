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Frutos do mar

Restaurante famoso abrirá filial em Vitória após 6 anos no ES

Com uma unidade em Vila Velha, o Coco Bambu vai expandir o funcionamento com uma loja na Praia do Canto e já procura funcionários para abrir em maio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 16:55

Coco Bambu Vila Velha
Assim como o restaurante de Vila Velha (foto), unidade da Capital também terá espaço para eventos e brinquedoteca Crédito: Coco Bambu/Site Oficial
Seis anos após abrir seu primeiro restaurante no Espírito Santo, em Vila Velha, a rede Coco Bambu confirmou a abertura de mais uma casa em solo capixaba. Segundo informação dada em primeira mão na coluna Pitadas, o endereço escolhido fica em Vitória, na esquina entre a Rua João da Cruz e a Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, próximo ao Posto Iate.
Sob a batuta dos sócios Thiago Studart, Vitor Ferri e Celio Vilela, o Coco Bambu Vitória está previsto para abrir em maio e terá capacidade para 600 pessoas. Assim como no restaurante do Shopping Praia da Costa, a nova unidade promete ter brinquedoteca e espaço para eventos, além do já tradicional cardápio de frutos do mar com influências nordestinas.

VAGAS DE EMPREGO

Inclusive, o espaço está com vagas de emprego abertas para cumin, recepcionista, barman, auxiliar de bar, manutenção, auxiliar de limpeza, almoxarifado, cozinheiro e auxiliar de cozinha. Os interessados devem enviar currículo, com o título da vaga no assunto, para o e-mail [email protected].
A marca segue em alta expansão no país. No mês de janeiro, o Coco Bambu abriu um restaurante no Minas Shopping, em Belo Horizonte, e o Coco Bambu Coffee Break, em Fortaleza. Além de Vitória, outras unidades serão abertas em Contagem (MG), Maringá (PR), no Park Shopping Canoas (RS) e no Tivoli Shopping, em São Paulo.

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