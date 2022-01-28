Da praia à montanha, 9 dicas de onde comer ceviche no ES

MISTURA REFRESCANTE

De segunda a quinta, no jantar, o restaurante El Libertador serve um ceviche bastante fiel ao estilo peruano. Feito com peixe, cebola roxa, milho, tempero verde e batata doce - tanto cozida como em chips, o prato sai por R$ 58, apenas para consumo no local. Merece destaque o ótimo leite de tigre (caldo que tempera a receita). Avenida Carlos Gomes de Sá, 500, loja 3, Mata da Praia, Vitória. (27) 3025-1516. FOTO: Fernando Madeira

Aberto recentemente na Curva da Jurema, o Clericot Café tem dois ceviches em seu menu de verão. Um deles, o Jurema, contém camarão, peixe, polvo e mexilhões (R$ 45). A outra opção, El Cevichito, é feita com peixe, limão, cebola roxa, coentro e especiarias (R$ 32). Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. (27) 98888-9727. FOTO: Fernando Madeira

O ceviche quitenho de camarão está há alguns anos no cardápio do Soeta e segue entre os queridinhos da casa. Um detalhe interessante é a adição de pipoca, ao estilo de Quito, no Equador, terra do chef Pablo Pavón. Quanto: R$ 36 (entrada individual). Rua Desembargador Sampaio, 332, Praia do Canto, Vitória. (27) 3026-4433. FOTO: Gabriel Lordello

Com 10 variedades de ceviche no menu, o Banzai Lounge também oferece a degustação com três tipos (clássico, misto e nikkei/R$ 69,80) e a degustação Staly, com três ceviches especiais à escolha do chef (R$ 79,80). Rua Joaquim Lyrio, 595, Praia do Canto, Vitória. (27) 3024-2222. FOTO: Banzai/Divulgação

CLUBE A GAZETA: 20% de desconto no prato executivo. FOTO: Ciro Trigo Uma iguaria típica de países latino-americanos, como Colômbia, Equador e Costa Rica, acompanha os ceviches no Raiz do Canto. São os patacones (fatias de banana verde fritas e crocantes), que estão tanto no ceviche de badejo (R$ 49) quanto no de manga (R$ 35).20% de desconto no prato executivo. Clique aqui para saber mais. Rua Jaime Martins, 25, Praia do Canto, Vitória. (27) 99655-0025.

CLUBE A GAZETA: desconto de 20% no cardápio "Monte seu combinado". FOTO: Japatê/Divulgação Peixe, limão, cebola roxa, tomate, coentro, azeite e crispy de mandioquinha são os ingredientes do ceviche do Japatê, que sai por R$ 24,90 (entrada).desconto de 20% no cardápio "Monte seu combinado". Clique aqui para saber mais. Avenida Hugo Musso, 1233, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3201-9201.

Já comeu ceviche de banana-da-terra? No bistrô Casa Qu4tro, a versão feita com a fruta tem um toque de gengibre e vai à mesa como entrada (R$ 33). Outra pedida é o ceviche de peixe com batata palha (R$ 39). Ambos são finalizados com milho peruano e servidos com barquinhas crocantes de tapioca. Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, 430, Barro Vermelho, Vitória. (27) 99654-8024. FOTO: Casa Qu4tro/Divulgação

Nas montanhas capixabas, o ceviche também é uma opção. O restaurante Don Calmon, em Pedra Azul, serve como entrada o de tilápia, acompanhado por pães feitos na casa. Quanto: R$ 32. BR-262, Km 90, Vale da Pedra, Domingos Martins. (27) 98124-7771. FOTO: Olivier Schochlin