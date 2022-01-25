Sorvete italiano: 5 lugares para se refrescar com gelato

NOVIDADE DO VERÃO

Doce de leite, goiabada com grana padano, chocolate branco com creme de framboesa e morango com carambola são alguns gelatos produzidos por Vânia e Carlo Balestrieri na Gelato Arte, em Vila Velha. O casal virou referência com sua receita, fiel à italiana e elogiada pelos principais chefs do Estado. Quanto: R$ 110 o quilo, servido no copinho ou na casquinha (que em breve também será feita na casa). Horário: das 12h às 20h de terça a quinta; até 22h às sextas e sábados; e até 21h aos domingos. Rua Dr. Jairo de Matos Pereira, 214, Praia da Costa. (27) 3020-9636. FOTO: Fernando Madeira

Embora os pães e os cafés sejam o carro-chefe da Benedetta, em Itapuã, o gelato da casa vem ganhando fama. Além do Vanilla Cream, que é fixo no cardápio e compõe as sobremesas, são produzidos lá os de pistache, de grana padano com calda de goiabada e de doce de leite com cumaru. Os dois últimos foram lançados recentemente. Quanto: R$ 10 o simples e R$ 18 o duplo. Horário: das 14h às 20h de terça a sábado e domingo até as 19h. Rua São Paulo, 2331, Loja 3, Vila Velha. (27) 99887-3301. FOTO: Fernando Madeira

Entre os "mais-mais" da Chocolateria Brasil estão o Amore, o Fior di Latte, o Creme Belga e o Brigadeiro, além do recém-chegado Nutella. Em média, são oferecidos 20 sabores, e o menu de sobremesas ganhará mais um esta semana: o sorbet de açaí. As casquinhas custam a partir de R$ 14,50 e o copo médio sai por R$ 18,50. Horário: das 11h às 19h de terça a sábado e das 12h às 19h aos domingos. Rua João da Silva Albreu, 971, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7783. FOTO: Chocolateria Brasil/Instagram

Framboesa com Nutella e suspiro é o destaque de janeiro na Cremino Gelato & Caffè, que a cada mês lança um sabor diferente, o Especial do Chef. Na unidade da Praia do Canto, é possível pedir a degustação com cinco gelatos (R$ 42,50), de sabores à escolha entre os 27 da vitrine. Os copinhos custam de R$ 14,50 (P) a R$ 28 (G), e há opção de casquinha. Horário: das 12h às 21h, todos os dias. Rua Joaquim Lyrio, 422, Vitória. Também no Shopping Vitória. (27) 3022-2252. FOTO: Ari Oliveira