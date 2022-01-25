Sorvete italiano: 5 lugares para se refrescar com gelato

Especialmente cremoso e com textura aveludada, o gelato é um sorvete, mas sua receita italiana o torna único. Quem compara com um sorvete comum, desses que compramos no supermercado, percebe bem a diferença.
Então, se você é um gelateiro de carteirinha, fique de olho na lista de HZ com cinco lugares para provar a guloseima em Vitória, Vila Velha e Guarapari.
A seleção traz novos sabores, como morango com carambola e doce de leite com cumaru (a baunilha brasileira, nativa da Amazônia), servidos na casquinha, no copinho ou até em forma de degustação. Confira!
NOVIDADE DO VERÃO
Doce de leite, goiabada com grana padano, chocolate branco com creme de framboesa e morango com carambola são alguns gelatos produzidos por Vânia e Carlo Balestrieri na Gelato Arte, em Vila Velha. O casal virou referência com sua receita, fiel à italiana e elogiada pelos principais chefs do Estado. Quanto: R$ 110 o quilo, servido no copinho ou na casquinha (que em breve também será feita na casa). Horário: das 12h às 20h de terça a quinta; até 22h às sextas e sábados; e até 21h aos domingos. Rua Dr. Jairo de Matos Pereira, 214, Praia da Costa. (27) 3020-9636. FOTO: Fernando Madeira
Embora os pães e os cafés sejam o carro-chefe da Benedetta, em Itapuã, o gelato da casa vem ganhando fama. Além do Vanilla Cream, que é fixo no cardápio e compõe as sobremesas, são produzidos lá os de pistache, de grana padano com calda de goiabada e de doce de leite com cumaru. Os dois últimos foram lançados recentemente. Quanto: R$ 10 o simples e R$ 18 o duplo. Horário: das 14h às 20h de terça a sábado e domingo até as 19h. Rua São Paulo, 2331, Loja 3, Vila Velha. (27) 99887-3301. FOTO: Fernando Madeira
Entre os "mais-mais" da Chocolateria Brasil estão o Amore, o Fior di Latte, o Creme Belga e o Brigadeiro, além do recém-chegado Nutella. Em média, são oferecidos 20 sabores, e o menu de sobremesas ganhará mais um esta semana: o sorbet de açaí. As casquinhas custam a partir de R$ 14,50 e o copo médio sai por R$ 18,50. Horário: das 11h às 19h de terça a sábado e das 12h às 19h aos domingos. Rua João da Silva Albreu, 971, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7783. FOTO: Chocolateria Brasil/Instagram
Framboesa com Nutella e suspiro é o destaque de janeiro na Cremino Gelato & Caffè, que a cada mês lança um sabor diferente, o Especial do Chef. Na unidade da Praia do Canto, é possível pedir a degustação com cinco gelatos (R$ 42,50), de sabores à escolha entre os 27 da vitrine. Os copinhos custam de R$ 14,50 (P) a R$ 28 (G), e há opção de casquinha. Horário: das 12h às 21h, todos os dias. Rua Joaquim Lyrio, 422, Vitória. Também no Shopping Vitória. (27) 3022-2252. FOTO: Ari Oliveira
Novidade do verão em Guarapari, a Barutti fica na Praia do Morro e abre todos os dias com 18 opções de gelato. O Gianduia, com pedaços de avelã; o Cheesecake, com geleia de romã; e o Rafaello, de chocolate branco, coco e amêndoas, lideram os pedidos. As casquinhas custam a partir de 14 e os copinhos a partir de R$ 12. Horário: das 12h30 às 23h. Av. Beira-mar, 1288, em frente ao quiosque 11. FOTO: Barutti/Divulgação