Quer conhecer novos restaurantes em Guarapari? Veja 5 dicas

CAFÉ COM DOÇURAS

No restaurante da cervejaria Lagoahaus, em Porto Grande, o cenário é a lagoa Mãe-Bá. As mesas ficam em um quintal gramado, distribuídas ao ar livre e pela área coberta, onde há seis torneiras de chope. Delas saem cervejas como a elogiada IPA da casa, com um toque de maracujá; a Summer Ale, com limão siciliano; e a Witbier, com laranja e coentro; além das fixas Lager e Red Ale (a partir de R$ 13). No cardápio, destaque para o Camarão Piña Colada (camarões flambados na vodca ao creme de coco, servidos no abacaxi/R$ 95,90) e para o espaguete com frutos do mar na manteiga defumada de camarão (R$ 98,90/sugestão da chef aos domingos). Mais informações: (27) 99947-2905. FOTO: Lagoahaus/Divulgação

Em frente ao quiosque 11, na Praia do Morro, a gelateria Barutti é o novo point dos apaixonados pelo geladinho italiano. A vitrine comporta 18 sabores de gelato, todos de produção própria e artesanal. Os mais concorridos são o Gianduia, com pedaços de avelã; o Cheesecake, com geleia de romã; e o Rafaello, de chocolate branco, coco e amêndoas. Os copinhos custam a partir de R$ 12 e as casquinhas (também feitas na casa) a partir de R$ 14. Funcionamento: todos os dias, das 12h30 às 23h. Av. Beira-mar, 1288. FOTO: Barutti/Instagram

Um espaço multigastronômico com música ao vivo e cardápios de hambúrguer, pizza, comida de boteco, cervejas artesanais, vinhos e drinques. É assim o gastrobar Quintal do Mar, aberto em dezembro de 2021 na Praia de Peracanga. Rock Burger, Rock Pizza, Boteco do João, Rigonito, Mestra, Vitoria Shakers, Birita Brasil e Casa Perini estão reunidos no local, que ficará aberto até 31 de janeiro, das 12h às 23h. Av. Atlântica. s/n, Lote 4, Quadra 15. FOTO: Pedro Oliver

O JetMar Lounge fica em uma marina, na entrada do canal da Aldeia de Perocão. Além do visual único, com mesas ao ar livre, o restaurante tem como trunfo os frutos do mar, em pratos como o polvo à lagareiro (R$ 140/foto) e a feijoada de mariscos (R$ 120), lançados no verão. A moqueca especial do chef é uma das mais pedidas: vem com lagosta, camarão, polvo, lula e mexilhão, acompanhada de arroz, pirão e moquequinha de banana (R$ 350). A chegada ao local pode ser por terra ou pela água. Funcionamento: de terça a domingo, das 11h às 20h. Mais informações: (27) 99756-0396. FOTO: JetMar/Divulgação