Ceviche de camarão com manga no coco: perfeito para o verão

- 250g de camarão pequeno pré-cozido (limpo e descascado)
- 6 tomatinhos cereja
- 1/2 cebola roxa
- 1/2 manga
- 2 limões taiti
- 1 limão siciliano
- Metade de um coco seco
- Coentro a gosto
- 3 colheres (sopa) de azeite
- Pimenta dedo-de-moça (opcional)
- Sal grosso (para decorar)
Qual o melhor vinho para harmonizar?
Uma preparação cítrica e refrescante como o ceviche pede um vinho com essas mesmas características. Para a receita de hoje, a harmonização perfeita é com um espumante brut rosé. Outra boa opção são os espumantes Blanc de Noirs, feitos 100% de uvas tintas. Caso prepare com peixe de carne branca, em vez de camarão, um vinho branco de Sauvignon Blanc cai bem.