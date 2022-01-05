Ceviche de camarão com manga no coco: perfeito para o verão

Uma preparação cítrica e refrescante como o ceviche pede um vinho com essas mesmas características. Para a receita de hoje, a harmonização perfeita é com um espumante brut rosé. Outra boa opção são os espumantes Blanc de Noirs, feitos 100% de uvas tintas. Caso prepare com peixe de carne branca, em vez de camarão, um vinho branco de Sauvignon Blanc cai bem.

