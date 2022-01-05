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Ceviche de camarão com manga no coco: perfeito para o verão

A receita do prato mais tradicional do Peru é uma pedida certeira no calor, bem acompanhado por vinhos leves e refrescantes

Públicado em 

05 jan 2022 às 02:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

O ceviche é um prato refrescante, fácil de fazer e tem a cara do verão! Tradicional no Peru, a iguaria espalhou-se por vários países, ganhando em cada um deles características próprias, de acordo com a cultura e os ingredientes locais. Na receita, o limão é que finaliza o cozimento da proteína.
Preparei um ceviche com camarão, mas você pode usar peixes de carne branca, como tilápia, budião e badejo, ou até mesmo salmão e atum - todos crus, diferentemente do camarão, que tem que estar pré-cozido. Assista ao vídeo com o passo-a-passo do ceviche de camarão e manga dentro do coco:
LISTA DE INGREDIENTES:
  • 250g de camarão pequeno pré-cozido (limpo e descascado)
  • 6 tomatinhos cereja
  • 1/2 cebola roxa
  • 1/2 manga
  • 2 limões taiti
  • 1 limão siciliano
  • Metade de um coco seco
  • Coentro a gosto
  • 3 colheres (sopa) de azeite
  • Pimenta dedo-de-moça (opcional)
  • Sal grosso (para decorar)
Ceviche de camarão e manga no coco, por Pedro Kucht
Uma dica é montar o ceviche no coco seco Crédito: Hugo Boniolo

Qual o melhor vinho para harmonizar?

Uma preparação cítrica e refrescante como o ceviche pede um vinho com essas mesmas características. Para a receita de hoje, a harmonização perfeita é com um espumante brut rosé. Outra boa opção são os espumantes Blanc de Noirs, feitos 100% de uvas tintas. Caso prepare com peixe de carne branca, em vez de camarão, um vinho branco de Sauvignon Blanc cai bem. 

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Acompanhe o colunista também no Instagram.

Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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