Aprenda a fazer ceviche de tilápia com rúcula e batata doce

De origem andina, o ceviche é o maior símbolo da cozinha peruana. Feito de peixe fresquíssimo "cozido" em suco de limão, ele é servido geladinho e combina muito bem com o calor dos trópicos.

Aqui no ES é mais fácil encontrar ceviche nos restaurantes de comida japonesa, mas casas com especialidades variadas também aderiram à combinação, bem leve e refrescante. A receita a seguir foi cedida pela chef Mônica Pimentel, do Bendito Bistrô, em Vitória. Confira!