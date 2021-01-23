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Fresquinho, fresquinho

Aprenda a fazer ceviche de tilápia com rúcula e batata doce

O prato ícone da culinária peruana é uma sugestão refrescante da chef Mônica Pimentel, que comanda um bistrô de cozinha internacional em Vitória
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

23 jan 2021 às 02:00

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 02:00

Receita de ceviche de tilápia da chef Mônica Pimentel, do Bendito Bistrô
Receita de ceviche de tilápia da chef Mônica Pimentel, do Bendito Bistrô Crédito: Ari Oliveira
De origem andina, o ceviche é o maior símbolo da cozinha peruana. Feito de peixe fresquíssimo "cozido" em suco de limão, ele é servido geladinho e combina muito bem com o calor dos trópicos.
Aqui no ES é mais fácil encontrar ceviche nos restaurantes de comida japonesa, mas casas com especialidades variadas também aderiram à combinação, bem leve e refrescante. A receita a seguir foi cedida pela chef Mônica Pimentel, do Bendito Bistrô, em Vitória. Confira!

CEVICHE DE TILÁPIA COM RÚCULA E BATATA DOCE 

  • INGREDIENTES (2 porções): 
  • 400g de filé de tilápia fresca
  • 1 copo de suco de limão taiti espremido na hora
  • 1 colher (chá) de sal
  • ½ colher de gengibre ralado
  • ½ colher de alho ralado
  • 2 colheres (sopa) de coentro fresco picado 
  • 2 colheres (sopa) de cebola roxa finamente fatiada
  • 2 colheres (sopa) de manga "de vez" picada 
  • ½ colher (chá) de pimenta dedo-de-moça picada 
  • ½ copo de azeite de oliva de boa qualidade
  • 1 batata doce média cozida cortada em fatias
  • Folhas frescas de rúcula
  • MODO DE PREPARO:
  1. Limpe os filés de tilápia mantendo-os bem gelados. 
  2. Corte-os em cubos e coloque-os para marinar por cinco minutos no suco de limão temperado com sal e alho.
  3. Escorra o excesso de líquido e acrescente o restante dos ingredientes, misturando bem.
  4. Acerte o sal e adicione folhas de rúcula e fatias de batata doce cozida. 

Correção

25/01/2021 - 2:39
O texto desta matéria afirmava anteriormente, de forma equivocada, que o ceviche tem origem asiática. O prato, na verdade, tem origem andina. A informação foi corrigida.
Veja mais em leia.ag/receitas.

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