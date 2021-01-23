Aprenda a fazer ceviche de tilápia com rúcula e batata doce

De origem andina, o ceviche é o maior símbolo da cozinha peruana. Feito de peixe fresquíssimo "cozido" em suco de limão, ele é servido geladinho e combina muito bem com o calor dos trópicos.
Aqui no ES é mais fácil encontrar ceviche nos restaurantes de comida japonesa, mas casas com especialidades variadas também aderiram à combinação, bem leve e refrescante. A receita a seguir foi cedida pela chef Mônica Pimentel, do Bendito Bistrô, em Vitória. Confira!
CEVICHE DE TILÁPIA COM RÚCULA E BATATA DOCE
- INGREDIENTES (2 porções):
- 400g de filé de tilápia fresca
- 1 copo de suco de limão taiti espremido na hora
- 1 colher (chá) de sal
- ½ colher de gengibre ralado
- ½ colher de alho ralado
- 2 colheres (sopa) de coentro fresco picado
- 2 colheres (sopa) de cebola roxa finamente fatiada
- 2 colheres (sopa) de manga "de vez" picada
- ½ colher (chá) de pimenta dedo-de-moça picada
- ½ copo de azeite de oliva de boa qualidade
- 1 batata doce média cozida cortada em fatias
- Folhas frescas de rúcula
- MODO DE PREPARO:
- Limpe os filés de tilápia mantendo-os bem gelados.
- Corte-os em cubos e coloque-os para marinar por cinco minutos no suco de limão temperado com sal e alho.
- Escorra o excesso de líquido e acrescente o restante dos ingredientes, misturando bem.
- Acerte o sal e adicione folhas de rúcula e fatias de batata doce cozida.
Correção
25/01/2021 - 2:39
O texto desta matéria afirmava anteriormente, de forma equivocada, que o ceviche tem origem asiática. O prato, na verdade, tem origem andina. A informação foi corrigida.
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