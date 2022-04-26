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BBB 22

BBB 22: DG diz que já pensou em desistir do reality

Brother disputa final com Arthur Aguiar e Paulo André
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 10:52

DG durante uma prova do BBB 22
DG durante uma prova do BBB 22 Crédito: Globo/Reprodução
Douglas Silva disse nesta terça (26) que já pensou em desistir do Big Brother Brasil 22 (Globo), quando o programa ainda estava nas primeiras semanas de confinamento.
Durante o programa ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt perguntou aos finalistas DG, Arthur e Paulo André qual havia sido o momento mais difícil na casa para os brothers.
Douglas citou a vez em que, num Jogo da Discórdia, ganhou 11 placas dos colegas. As placas tinham os adjetivos "Esconde o jogo", "Planta", "Fingido(a)", "Fala por trás", "Duas caras", "Em cima do muro", "Ardiloso(a)", "Joga sujo" e "Influenciável".
"Todas as pessoas que me puxaram ali, eu não entendi. Eu ficava: 'da onde começou isso? O que eu fiz para merecer isso?' [...] Eu pensei até em desistir. Em apertar aquele botão. Fiquei muito para baixo mesmo", falou o ator.
Ao pensar na família, porém, ele abdicou da desistência. "Quando eu vim para cá, eu fiz um combinado com a minha família, então seria um egoísmo meu desistir", explicou.
Como momento mais difícil, Arthur falou sobre o episódio em que desabafou com Tiago Abravanel sobre não conseguir acessar outras pessoas no início do programa. Paulo André, por sua vez, disse que teve pensamentos negativos após ganhar o Anjo e ver um vídeo com seus pais.
Os três se tornaram finalistas após a eliminação de Eliezer, no domingo. Todos são integrantes do Camarote, o grupo de celebridades que participam do programa. Eli foi eliminado com 65,76% dos votos. Na disputa, Arthur Aguiar recebeu 21,15% dos votos e Douglas Silva, 13,09%.
Esse foi o último Paredão da edição, e a final do programa, que será na terça (26) e deve contar com shows das ex-participantes Naiara Azevedo, Maria e Lina.

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