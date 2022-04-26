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Perfil falso da atriz Marieta Severo é desativado no Twitter

Atriz denunciou conta que usava seu nome para criticar o governo federal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 08:39

Perfil falso da atriz Marieta Severo é desativado
Perfil falso da atriz Marieta Severo é desativado Crédito: Lucas Seixas/Folhapress
Um perfil falso no Twitter que fazia declarações contra o governo federal usando o nome da atriz Marieta Severo, 75, foi desativado nesta segunda-feira (25). A conta tinha mais de 13 mil seguidores e muitas frases postadas eram atribuídas à atriz, que não possui redes sociais.
"A Marieta [Severo] não tem perfil nas redes sociais. O perfil que se passava por ela --e cujas publicações a imprensa repercutia-- saiu hoje [segunda (25)] do ar depois de o termos denunciado", disse a assessoria da atriz.
Apesar de não fazer críticas nas redes sociais ao governo federal, a atriz não se esquiva de falar sobre política nas entrevistas. Em 2020, ela disse ao portal F5 falou que a situação da cultura era catastrófica e que os ataques sofridos por parte do governo federal tem motivação puramente ideológica, não são resultados de falta de verba.
"A nossa profissão [de artista] é crítica, é contestação. E eles [o governo] não aguentam contestação. Tudo isso que está acontecendo é orquestrado, não é por acaso. Estão acabando com o cinema, o teatro não tem apoio nenhum. É absolutamente catastrófico você pensar num governo que tem a sua cultura como inimiga --é ter o país como inimigo", diz.

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