Perfil falso da atriz Marieta Severo é desativado no Twitter

Perfil falso da atriz Marieta Severo é desativado Crédito: Lucas Seixas/Folhapress

Um perfil falso no Twitter que fazia declarações contra o governo federal usando o nome da atriz Marieta Severo, 75, foi desativado nesta segunda-feira (25). A conta tinha mais de 13 mil seguidores e muitas frases postadas eram atribuídas à atriz, que não possui redes sociais.

"A Marieta [Severo] não tem perfil nas redes sociais. O perfil que se passava por ela --e cujas publicações a imprensa repercutia-- saiu hoje [segunda (25)] do ar depois de o termos denunciado", disse a assessoria da atriz.

Apesar de não fazer críticas nas redes sociais ao governo federal, a atriz não se esquiva de falar sobre política nas entrevistas. Em 2020, ela disse ao portal F5 falou que a situação da cultura era catastrófica e que os ataques sofridos por parte do governo federal tem motivação puramente ideológica, não são resultados de falta de verba.