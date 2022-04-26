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No Limite

'Se eu estou aqui, a cadeira de rodas não é a razão', diz Fernando Fernandes

Apresentador de "No Limite" destacou a importância de sua representatividade no reality: 'Minha vida estava no limite o tempo inteiro'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 08:21

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Fernando Fernandes é o apresentador da nova temporada de "No Limite" Crédito: Reprodução
A partir do dia 3 de maio, Fernando Fernandes comanda a estreia da nova temporada de No Limite, na Globo. Diferentemente do ano anterior, esta edição terá participantes anônimos que serão anunciados nesta terça-feira, 26, antes da final do "BBB 22".
Serão 24 competidores que disputando entre si o prêmio de R$ 500 mil. Outra novidade deste ano é que o reality ganha mais dias de exibição, às terças e quintas, depois de Pantanal.
E aos domingos, após o Fantástico, quando Ana Clara comanda o quadro A Eliminação, onde os dois participantes eliminados da semana se encontram ao vivo para rever os principais momentos de suas trajetórias no reality.
Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira, 25, o apresentador falou sobre a importância de sua representatividade em um reality como esse. "Se eu estou aqui, a cadeira de rodas não é a razão. Eu conquistei muitos méritos por causa da pessoa que eu sou e por causa da forma que eu tenho lidado com o fato de ter me tornado uma pessoa com deficiência", iniciou.
"A gente fala de outras minorias, mas se fala pouco da pessoa com deficiência. Aqui, estamos lidando de uma forma muito natural, porque eu lido dessa forma. Pra que isso seja desmistificado, seja visto com outros olhos e trazendo novas informações pra uma sociedade que liga pessoas com deficiência a incapacitante ou invalidez", explicou.
Fernando ainda comentou que sua própria vivência o ajudou na preparação para o programa. "Minha vida estava no limite o tempo inteiro, não só como ser humano, mas como atleta", afirmou.
A dinâmica do jogo O cenário paradisíaco da nova edição de No Limite tem nome próprio no programa: Praia Dura. Assim que chegarem, os participantes são divididos em duas tribos e encaram uma prova que define a escolha dos acampamentos.
Eles começam o jogo sem nada, somente com suas mochilas. Todo o restante deve ser conquistado: sacos de dormir, iniciador de fogo, lonas para proteger da chuva, entre outros itens básicos para sobreviverem isolados no meio da natureza.
A cada programa, as tribos enfrentam duas provas: uma de privilégios, onde garantem alguns itens básicos para o acampamento, e outra de imunidade. Ao final, o grupo que perder o segundo desafio encara o Portal de Eliminação e todos da equipe precisam votar em um dos seus para deixar a competição.

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