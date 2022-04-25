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Tiago Leifert revela planos para o futuro e quer cobrir a Copa do Qatar

O jornalista participou do programa Pânico, na Rádio Jovem Pan. O apresentador comentou de diversos assuntos, mas revelou que quer cobrir a Copa do Mundo do Qatar, que será em novembro deste ano.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 18:45

Tiago Leifert
Tiago Leifert  mencionou que sua intenção ao sair da Globo era não ter que seguir uma rotina Crédito: Victor Pollak/Globo
Tiago Leifert participou na tarde desta segunda-feira (25) do programa Pânico, na Rádio Jovem Pan. O apresentador comentou de diversos assuntos, mas revelou que quer cobrir a Copa do Mundo do Qatar, que será em novembro deste ano.
Leifert mencionou que sua intenção ao sair da Globo era não ter que seguir uma rotina, mas fazer o que lhe desse vontade e o que achasse interessante no momento.
"Quando eu saí, conversei com muitas empresas, ouvi muitas coisas. Estou aberto para qualquer coisa. Exatamente igual no Youtube. Me ligaram e falaram: 'Paulistão no Youtube'. E eu queria. Vai ter Copa e queria muito [fazer] algo na Copa do Mundo, mas é difícil. Minha ideia quando saí da Globo era fazer o que me desse na telha", disse.
Além disso, Tiago também contou que tem vontade de trabalhar com algo relacionado aos games - uma paixão que nunca escondeu. No entanto, o apresentador reforça que quer ter tempo para poder curtir sua família.
"Hoje tenho meu canal na Twitch que é secreto ainda, mas me divirto pra caramba (...) Tenho vontade de fazer mais coisas relacionadas a videogame, mas não quero chegar no momento de não ver minha filha crescer. Durante o BBB ia todo mundo para o Rio ficar confinado. Preciso de dias livres para curtir, quero viajar", completou.
No momento, Leifert está narrando jogos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro no canal da Twitch do Casimiro.

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