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Presença no ambiente digital

Após anunciar saída da TV Globo, Galvão Bueno assina com Play9

O narrador vai se dedicar à internet e ampliar sua presença no ambiente digital. Ele já assinou um contrato até 2026 com a empresa de curadoria de conteúdo em mídias sociais que tem Felipe Neto como sócio
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 14:02

No último mês, Galvão Bueno anunciou que iria se aposentar das narrações após a Copa do Catar. Depois de 41 anos, seu contrato fixo com a Rede Globo se encerra em dezembro e não haverá renovação. Mas isso não quer dizer que ele vai parar de trabalhar.
Galvão Bueno anunciou que vai deixar Rede Globo após a Copa do Mundo
Galvão Bueno vai se dedicar à internet Crédito: Rede Globo/Divulgação
Longe das telinhas, o narrador vai se dedicar à internet e ampliar sua presença no ambiente digital. Para isso, ele já assinou um contrato até 2026 com a Play9, empresa de curadoria de conteúdo em mídias sociais que tem Felipe Neto como sócio.
Tino Marcos, parceiro de Galvão na famosa dobradinha que gerou o meme "Diga lá, Tino", também é um dos profissionais que mantêm contrato com a companhia. Na nova empresa, Galvão vai passar a produzir conteúdos para diversas plataformas digitais - inclusive algumas que ele ainda não atua, como YouTube e Twitch.
À revista Propmark, Galvão disse que não gosta do termo influenciador e vai se denominar como publisher. Ele ainda falou sobre o porquê de não ter ido para outra emissora de televisão. "Não faria sentido encerrar meu contrato com a Globo, narrar minha última Copa do Mundo em TV aberta e ir para outro lugar fazer outra coisa ainda em TV aberta."
Mas o narrador não vai ficar longe do esporte. Segundo ele, os conteúdos seguirão essa temática, mas também há a pretensão de abordar outros assuntos, como vinhos e viagens.
Felipe Neto comemorou a nova contratação em suas redes sociais e garantiu que as narrações continuam no digital. "E para quem achava que seria o fim de suas narrações: nem pensar."

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