Arthur machuca o pé à véspera da final e pede atendimento médico no BBB 22

Arthur Aguiar machucou o pé momentos após pular na piscina Crédito: Reprodução/Globoplay

Um dia antes da final da 22ª edição do Big Brother Brasil (Globo), o ator Arthur Aguiar machucou o pé momentos após pular na piscina com Douglas Silva e Paulo André, os outros dois finalistas, na noite desta segunda-feira (25).

Arthur pulou na piscina para comemorar a chegada na final, e então começou a sentir dores. Ele comunicou os colegas de confinamento e foi ao confessionário para pedir atendimento médico, e então voltou para a área externa da casa.

Ele ainda chegou a comentar que seu pé estava inchado. Nas redes sociais, fãs do artista e internautas comentaram o episódio e ainda disseram que DG teria machucado não intencionalmente o pé do ator na hora da comemoração.

"Acho que o DG o machucou sem ser intencional, na hora da comemoração", escreveu um. "Arthur não para de falar que o DG machucou o pé dele", disse outra. "Acho que vão ter que desclassificar o Arthur, ele machucou o pé", pontuou uma terceira. "Algo tinha que acontecer para estragar a final do menino", disse outro.

Com a eliminação de Eliezer na madrugada desta segunda (25), DG, Arthur e P.A. se tornaram os finalistas do BBB 22. Todos são integrantes do Camarote, o grupo de celebridades que participam do programa. Eli foi eliminado com 65,76% dos votos. Na disputa pela permanência na casa contra o designer, Arthur Aguiar recebeu 21,15% dos votos e Douglas Silva, 13,09%.