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Reality show

Influenciadora brasileira Bruna Gomes fica em 3° lugar no 'Big Brother Portugal'

Essa foi a segunda edição do reality show com participantes famosos. A primeira também contou com brasileiro no elenco: o jogador Jardel, que ficou em 5° lugar
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 15:26

Bruna Gomes no BBB Portugal
Bruna Gomes está confirmada em outro programa de TV Crédito: Reprodução @brunagomes
A brasileira Bruna Gomes ficou em 3º lugar no Big Brother Famosos de Portugal, programa transmitido pela TVI. O resultado foi divulgado neste domingo, dia 24. O vencedor da edição foi o piloto Bernando Souza, com quem ela teve um romance na casa e foi, inclusive, pedida em namoro. O segundo lugar ficou com o chef de cozinha Marco Costa.
Essa foi a segunda edição do reality show com participantes famosos. A primeira também contou com brasileiro no elenco: o jogador Jardel, que ficou em quinto lugar.
Em Portugal, o Big Brother tem duração menor, visto que a última temporada não durou nem dois meses. No entanto, o canal português costuma emendar novas edições logo na sequência - ou seja, acaba uma e já estreia outra. Uma nova etapa já foi anunciada e se chamará Desafio Final, uma espécie de "all stars", apenas com participantes que marcaram o programa - e Bruna Gomes está confirmada.

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