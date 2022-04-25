Influenciadora brasileira Bruna Gomes fica em 3° lugar no 'Big Brother Portugal'

Bruna Gomes está confirmada em outro programa de TV Crédito: Reprodução @brunagomes

A brasileira Bruna Gomes ficou em 3º lugar no Big Brother Famosos de Portugal, programa transmitido pela TVI. O resultado foi divulgado neste domingo, dia 24. O vencedor da edição foi o piloto Bernando Souza, com quem ela teve um romance na casa e foi, inclusive, pedida em namoro. O segundo lugar ficou com o chef de cozinha Marco Costa.

Essa foi a segunda edição do reality show com participantes famosos. A primeira também contou com brasileiro no elenco: o jogador Jardel, que ficou em quinto lugar.