Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Parceria

Miley Cyrus anuncia música com Anitta pelo Twitter

Miley Cyrus anunciou nesta segunda-feira (25) uma parceria com Anitta. A música, um mashup de "Mother's Daughter" com "Boys Don't Cry" sairá na versão deluxe do álbum "Attention". O lançamento é na próxima sexta-feira (29)
Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 16:29

Anitta e Miley Cyrus são amigas e a brasileira participou do show da cantora americana no Lollapalooza Brasil Crédito: MTV ACUSTICO
Miley Cyrus anunciou nesta segunda-feira (25) uma parceria com Anitta. A música, um mashup de "Mother's Daughter" com "Boys Don't Cry" sairá na versão deluxe do álbum "Attention". O lançamento é na próxima sexta-feira (29).
Anitta e Miley Cyrus são amigas e a brasileira participou do show da cantora americana no Lollapalooza Brasil, no final de março. No palco elas cantaram juntas "Boys Don't Cry", música que está no recém-lançado disco "Versions of Me", de Anitta.
Na ocasião, "Boys Don't Cry" foi cantada justamente depois de "Mother's Daughter". Miley falou sobre o quanto gostava daquela música de Anitta e fez diversos elogios para a cantora brasileira.

Veja Também

Suzana Faini, de 'Selva de Pedra' e 'Irmãos Coragem', morre aos 89 anos

Xuxa, Neymar, Fê Paes Leme e mais famosos declaram torcidas na final do BBB 22

Influenciadora brasileira Bruna Gomes fica em 3º lugar no 'Big Brother Portugal'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Kid Abelha volta e anuncia turnê 'Eu Tive um Sonho', depois de 13 anos de hiato
Imagem de destaque
Axl Rose interage com capixabas em show no ES: “Cariacica, como vocês estão?”
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros após briga em bar em distrito de Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados