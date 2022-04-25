Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Xuxa, Neymar, Fê Paes Leme e mais famosos declaram torcidas na final do BBB 22
Torcida dividida

Xuxa, Neymar, Fê Paes Leme e mais famosos declaram torcidas na final do BBB 22

Falta muito pouco para o Brasil conhecer o mais novo campeão do Big Brother Brasil 22 (Globo). Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André disputam a preferência do público no Paredão da grande final desta terça-feira (26).
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 14:24

Neymar diz que 'Verdades Secretas' sem Angel será sem graça
Neymar declarou sua torcida para Paulo André Crédito: Reprodução/Instagram/@@neymarjr
Falta muito pouco para o Brasil conhecer o mais novo campeão do Big Brother Brasil 22 (Globo). Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André disputam a preferência do público no Paredão da grande final desta terça-feira (26).
E vários famosos já começaram a declarar suas torcidas. A apresentadora Xuxa é uma das que querem que Arthur Aguiar leve o prêmio de R$ 1,5 milhão. Para ela, pela trajetória, deveria ser ele o vencedor por ter se mostrado mais jogador.
O cantor Luciano Camargo também quer que Aguiar leve o prêmio. "Acabei de chegar e vim correndo aqui para casa para saber se nosso amigo pãozinho está na Final. E está. Então agora a gente tem que votar mesmo e afinar a ponta dos dedos votando para ele ganhar. Vamos para cima!", disse em sua rede social.
O cantor Latino é defensor de Arthur e já declarou sua torcida pelo Instagram. Já a apresentadora Sonia Abrão nunca escondeu que ele é seu predileto sobretudo nas análises que costuma fazer em seu programa da RedeTV!, o A Tarde É Sua. Para ela, ele carregou o programa nas costas.
Douglas Silva tem forte apoio da ala de atrizes e atores da Globo. Dentre eles Pathy Dejesus. "Aê, Douglas Silva na final. Boraaaa", escreveu ela no Twitter. Em entrevista, a atriz e autora de novelas Suzana Pires disse que Silva é um excelente ator e que merecia levar o prêmio para casa, apesar de não concordar com a supremacia masculina na reta final do reality.
O ator e ex-BBB Babu Santana e a atriz Fernanda Paes Leme também são do time de DG. "Emocionada demais com o Douglas na final", declarou ela. "Valeu, Brasil. Bora para cima deles. DG Campeão", postou Babu.
Paulo André também tem bastante apelo entre os atletas. Destaque para Gabriel Medina e Neymar que já declararam suas torcidas para ele na decisão do BBB. "Agora é #TeamPA, por favor", escreveu o surfista. Neymar concordou: "Tô contigo".
A skatista Rayssa Leal publicou uma foto abraçada a P.A. "Depois de campeonato, é hora de voto pro Paulo André", escreveu. Ex-BBBs também o apoiam, como Sarah Andrade e Elana. "Não considerem polêmicas. Certeza que vai surgir alguma de praxe. P.A campeão", postou a participante da edição 19.

Veja Também

Governador do ES declara torcida para Paulo André na final do 'BBB22'

Arthur machuca o pé à véspera da final e pede atendimento médico no BBB 22

Maíra Cardi diz que ameaça a Bruna Marquezine foi deboche

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados